11 septembrie 2001: detalii mai puțin cunoscute despre atentate, de la prăbușirea turnurilor și evacuarea pe apă până la Survivor Tree și schimbările din aviație.

25 de ani de la 11 septembrie 2001. 10 detalii mai puțin știute despre ziua în care Turnurile Gemene au dispărut | Shutterstock

Atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 au rămas unul dintre cele mai importante și tragice momente ale istoriei recente. Atacurile asupra World Trade Center, Pentagonului și zborului United Airlines 93 au provocat pierderi uriașe de vieți omenești și au schimbat profund societatea americană, dar și modul în care lumea privește securitatea și călătoriile cu avionul.

11 septembrie 2001. Lucruri mai puțin cunoscute despre atentatele care au schimbat lumea

La 25 de ani de la atacuri, numeroase detalii mai puțin cunoscute despre acea zi continuă să impresioneze. De la modul în care au fost evacuate sute de mii de persoane din Manhattan pe apă până la povestea copacului care a supraviețuit printre ruine, acestea oferă o perspectivă diferită asupra evenimentelor din 11 septembrie.

Turnul lovit al doilea s-a prăbușit primul

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Deși Turnul de Sud a fost lovit al doilea, acesta s-a prăbușit primul. Avionul United Airlines Flight 175 a lovit turnul la ora 9:03, în timp ce Turnul de Nord fusese lovit de American Airlines Flight 11 la ora 8:46.

Turnul de Sud s-a prăbușit la 9:59, la aproximativ 56 de minute după impact. Turnul de Nord a rezistat mai mult și s-a prăbușit la 10:28, după aproximativ 102 minute de la momentul impactului. Cronologia oficială a evenimentelor este documentată de 9/11 Memorial & Museum.

Toate avioanele civile din spațiul aerian al SUA au fost oprite

La ora 9:42, Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a luat o măsură fără precedent: toate aeronavele civile aflate în spațiul aerian american au primit ordin să aterizeze. Avioanele care se aflau deja în zbor au fost redirecționate către aeroporturi, într-o operațiune de amploare fără precedent.

Decizia a venit în contextul în care autoritățile încercau să împiedice producerea unor noi atacuri și să identifice toate aeronavele aflate în aer. Cronologia oficială a 9/11 Memorial & Museum consemnează ordinul FAA de la ora 9:42.

Un astronaut a privit tragedia de la aproximativ 400 de kilometri deasupra Pământului

În momentul atacurilor, astronautul american Frank Culbertson se afla la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), la aproximativ 250 de mile, adică în jur de 400 de kilometri deasupra Pământului. El era singurul american aflat în spațiu în momentul atentatelor.

Culbertson a fotografiat fumul care se ridica deasupra Manhattanului și a urmărit evenimentele de la o perspectivă cu totul neobișnuită. NASA confirmă că imaginile au fost realizate de echipajul Expediției 3 de la bordul ISS și că astronautul a documentat evenimentele în fotografii și într-o scrisoare devenită ulterior celebră.

Sute de mii de oameni au fost evacuați din Manhattan pe apă

După atacuri și prăbușirea turnurilor, evacuarea Lower Manhattanului a devenit extrem de dificilă. Paza de Coastă a Statelor Unite a solicitat ajutorul tuturor ambarcațiunilor disponibile în zona portului New York.

Ferry-uri, remorchere, bărci comerciale, ambarcațiuni private, vase ale pompierilor și unități ale poliției portuare au participat la operațiune. Potrivit 9/11 Memorial & Museum, între 300.000 și 500.000 de persoane au fost transportate în siguranță pe apă, în ceea ce a devenit cea mai mare evacuare pe apă din istoria orașului New York.

Pasagerii zborului United 93 au încercat să preia controlul avionului

Unul dintre cele mai cunoscute momente ale zilei de 11 septembrie a fost reacția pasagerilor și membrilor echipajului de la bordul United Airlines Flight 93.

După ce au aflat, prin intermediul telefoanelor, despre atacurile de la New York și Washington, mai mulți pasageri au încercat să ajungă la cabina piloților și să preia controlul aeronavei. Avionul s-a prăbușit la ora 10:03, într-un câmp din apropiere de Shanksville, Pennsylvania.

La bord se aflau 33 de pasageri și șapte membri ai echipajului, alături de cei patru atacatori. Potrivit surselor memorialului, încercarea pasagerilor de a interveni este considerată unul dintre actele de curaj care au împiedicat avionul să își atingă ținta.

„Survivor Tree”, copacul care a supraviețuit printre ruine

La aproximativ o lună după atacuri, echipele care lucrau printre ruine au descoperit un păr Callery grav avariat. Copacul avea rădăcinile rupte, iar ramurile îi fuseseră arse.

Arborele a fost recuperat și transportat pentru îngrijire, iar după ani de tratament a fost readus la World Trade Center. Astăzi, el este cunoscut sub numele de „Survivor Tree” și se află la Memorialul 9/11, devenind un simbol al supraviețuirii și al renașterii.

„Survivors' Stairs” au ajutat sute de oameni să scape

O altă mărturie a supraviețuirii este reprezentată de „Survivors' Stairs”, scara care lega zona World Trade Center de strada Vesey.

În timpul atacurilor, această scară a oferit o cale de evacuare pentru sute de persoane care încercau să părăsească zona. Structura a rezistat prăbușirii Turnului de Nord și a fost ulterior conservată ca parte a colecției Memorialului 9/11.

Curățarea Ground Zero a durat luni întregi

După prăbușirea turnurilor a urmat una dintre cele mai complexe operațiuni de recuperare și curățare din istoria Statelor Unite. Aproximativ 1,8 milioane de tone de materiale au fost îndepărtate din zona World Trade Center.

Operațiunile de recuperare și curățare s-au desfășurat timp de aproximativ nouă luni, iar pe 30 mai 2002 a fost îndepărtată ultima coloană de oțel. Aceasta a devenit cunoscută drept „Last Column” și este astăzi păstrată la 9/11 Memorial & Museum.

Aproximativ două miliarde de oameni au urmărit evenimentele

Impactul atacurilor nu s-a limitat la Statele Unite. Televiziunile din întreaga lume au întrerupt programele obișnuite pentru a transmite imaginile de la New York și Washington.

Potrivit unei estimări prezentate de 9/11 Memorial & Museum, aproximativ două miliarde de persoane, echivalentul a circa o treime din populația lumii de la acea vreme, au urmărit evenimentele prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului.

11 septembrie a schimbat definitiv călătoriile cu avionul

Unul dintre cele mai vizibile efecte pe termen lung ale atacurilor a fost transformarea securității aviatice. În Statele Unite a fost creată Transportation Security Administration (TSA), iar controalele din aeroporturi au devenit mult mai stricte.

Au fost introduse sau consolidate măsuri precum verificarea mai riguroasă a pasagerilor și bagajelor, accesul controlat în zonele aeroporturilor și întărirea ușilor cabinelor piloților. Multe dintre procedurile care astăzi sunt considerate normale atunci când călătorim cu avionul au fost dezvoltate sau intensificate după atacurile din 11 septembrie 2001.

La mai bine de două decenii de la tragedie, 11 septembrie rămâne un moment care a schimbat profund istoria contemporană. Dincolo de cifre și cronologii, poveștile celor care au supraviețuit, ale celor care au intervenit pentru a salva vieți și ale celor care au continuat să reconstruiască zona World Trade Center păstrează vie memoria uneia dintre cele mai importante zile ale secolului XXI.