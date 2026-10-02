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Rezultate Loto, 1 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro. La Joker, reportul este de 1,6 milioane de euro

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 1 octombrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 4 octombrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 02 Octombrie 2026, 10:58 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 11:54
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 2 octombrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 4 octombrie 2026 | Shutterstock/ AI
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Duminică, 4 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 1 octombrie 2026, Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri în valoare de 1,66 de milioane de lei.

Este un report la Loto 6/49 de 2,2 milioane de euro, iar la Joker reportul este de aproximativ 1.6 milioane de euro.

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Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

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Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 1 octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,85 milioane de lei (peste 2,24 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,46 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2 milioane de lei (390.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 56.100 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).

La tragerea Joker, s-a inregistrat un castig de categoria a III-a in valoare de peste 52.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Drobeta – Turnu Severin.

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