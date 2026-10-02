O mamă a povestit în mediul online despre cum a decurs nașterea naturală la Maternitatea Filantropia din București. Cum se declară femeia după această experiență!

Cum a fost experiența unei mame care a născut natural la Filantropia. Cât a costat rezerva și ce s-a întâmplat după naștere | Instagram/ femeia_in_fusta

De la momentul nașterii și până la cel în care a fost transferată în salon și și-a ținut bebelușul în brațe, mămica a documentat toată experiența și a vorbit inclusiv despre perioada imediat următoare nașterii.

Citește și: Influencer de fitness din România vorbește despre cum a luat Salmonella fără să mănânce nimic crud. Care au fost simptomele

Cum descrie mămica experiența de a naște la Maternitatea Filantropia

Potrivit relatării, femeia a născut la 18:17. Conform protocolului, pentru că i s-a făcut epidurală, a fost necesar să mai stea două ore întinsă în salonul de nașteri. La 19:50, o asistentă a venit să o pregătească pentru transferul în salon.

Articolul continuă după reclamă

La 20:15, mămica a ajuns în rezervă. Camera este descrisă ca având un confort hotelier sporit, fiind dotată cu un singur pat, televizor, frigider, grup sanitar propriu și masă de înfășat pentru bebe.

„Am ajuns în rezervă. Lux. Televizor, frigider, masă de înfășat pentru bebe. Toaletă”, a spus femeia, în clipul postat pe Instagram.

Conform listei oficiale de tarife publicate de spital, o rezervă privată de obstetrică costă 500 de lei pe noapte. Acest detaliu este confirmat de mămică într-o imagine ulterioară, în care afișează prețul pe care l-a achitat pentru rezervă.

Ea a precizat că mai era disponibilă și opțiunea de cazare în salon, cu două persoane, care era gratuită, însă a preferat să aibă intimitate.

„Singurele costuri din spital au fost cele de cazare în rezervă, 500 lei/noapte. Mai era opțiunea și de cazare în salon cu două persoane, unde era gratuit. Pentru intimitate, as fi ales rezerva de 1000 de ori”, a dezvăluit ea.

La 21:30, femeia a fost anunțată de la neonatologie că trebuie să mai aștepte să își revină complet după epidurală, iar, mai apoi, poate solicita copilul.

„Este ora 21:30. Sunt de vreo oră pe salon și mi-a zis să îmi revin un pic după epidurală, pentru că încă mai simt la căpuț amețeală. Mi-am făcut un duș, m-am schimbat. Asta e burtica, foarte moale, dar se prezintă bine și l-am chemat. Aștept să vină”, a spus aceasta, emoționată, în timp ce aștepta să îi fie adus copilul.

Unul dintre aspectele evidențiate de femeie este contactul apropiat pe care l-a avut cu bebelușul în perioada de după naștere.

Potrivit relatării sale, pe bebe i l-a adus în jur de 22:00, după ce îi făcuse vaccin și screening auditiv, pentru care i se solicitase acordul în prealabil. Imediat cum i l-au adus în salon, i l-au pus la sân pentru a stimula lactația. Din acel moment, bebelușul a rămas alături de ea până la externare.

„Este ora 12 noaptea, și un sfert, și mi l-au adus deja pe bebe și l-am pus la sân (...) Și aceasta este prima noapte împreună”, a mai dezvăluit mămica, într-o postare pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Femeia se declară recunoscătoare pentru toată experiența trăită la Maternitatea Filantropia.

„Din sala de nașteri direct în salon. O scurtă descriere a primelor ore postpartum la Maternitatea Filantropia - cu burtica reală, emoții și bebe lipit de mine până la externare. Cu recunoștință pentru toată experiența!”, a scris aceasta la descrierea postării.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu Alexandra Stan imediat după ce a născut. Artista a pierdut 3,5 litri de sânge: „Trebuie să supraviețuiesc”