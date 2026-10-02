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Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Tania Popa și soțul ei: „Eram într-un club de basarabeni”

Episodul 19 din data de 2 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Tania Popa și Veaceslav Damian, soțul actriței, au povestit cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor. Cei doi și-au amintit cu umor de prima întâlnire, care a avut loc într-un club de basarabeni. „Eram într-un club de basarabeni. Eram beți amândoi. Mie mi s-a părut prima dată că este arab”, a spus Tania Popa.
Vineri, 02.10.2026, 18:37
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Cum arată vestiarele înainte de Polonia - România

Cum arată vestiarele înainte de Polonia - România

Vineri, 02.10.2026, 19:55 Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire dureroasă: „Am ratat cele mai importante evenimente din viața fiicei mele!”

Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire dureroasă: „Am ratat cele mai importante evenimente din viața fiicei mele!”

Logo show Vineri, 02.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Tania Popa, testată la un joc de atenție! Câte detalii a observat?

Furnicuțele 2026. Tania Popa, testată la un joc de atenție! Câte detalii a observat?

Logo show Vineri, 02.10.2026, 18:13 Furnicuțele 2026. Scrisoarea care a făcut-o pe Tania Popa să plângă: „Mama nu mi-a spus niciodată că mă iubește!”

Furnicuțele 2026. Scrisoarea care a făcut-o pe Tania Popa să plângă: „Mama nu mi-a spus niciodată că mă iubește!”

Logo show Vineri, 02.10.2026, 17:56 Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire sinceră despre primii ani în România: „Eram super frustrată și rușinată”

Furnicuțele 2026. Tania Popa, mărturisire sinceră despre primii ani în România: „Eram super frustrată și rușinată”

Logo show Vineri, 02.10.2026, 17:17 Mireasa, sezonul 14. Cristian și Ronaldo intră în cursa de eliminare

Mireasa, sezonul 14. Cristian și Ronaldo intră în cursa de eliminare

Logo show Vineri, 02.10.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Irina și Valentin au mers la un super date

Mireasa, sezonul 14. Irina și Valentin au mers la un super date

Logo show Vineri, 02.10.2026, 15:50 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen crede că doamna Flori o influențează pe Claudia

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen crede că doamna Flori o influențează pe Claudia

Logo show Vineri, 02.10.2026, 15:40 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, discuții din ce în ce mai personale! Ce i-a apropiat

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, discuții din ce în ce mai personale! Ce i-a apropiat

Logo show Vineri, 02.10.2026, 15:29 Mireasa, sezonul 14. Alberto crede că Paula se uită la Valentin

Mireasa, sezonul 14. Alberto crede că Paula se uită la Valentin

Logo show Vineri, 02.10.2026, 14:38 Mireasa, sezonul 14. Conflict puternic între doamna Carmen și doamna Flori

Mireasa, sezonul 14. Conflict puternic între doamna Carmen și doamna Flori

Logo show Vineri, 02.10.2026, 14:34 Super Neatza. Profesoril Träsniți au cele mai tari experimente

Super Neatza. Profesoril Träsniți au cele mai tari experimente

Logo show Vineri, 02.10.2026, 11:41
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