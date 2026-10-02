Furnicuțele 2026. Cum s-au cunoscut Tania Popa și soțul ei: „Eram într-un club de basarabeni”

Episodul 19 din data de 2 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Tania Popa și Veaceslav Damian, soțul actriței, au povestit cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor. Cei doi și-au amintit cu umor de prima întâlnire, care a avut loc într-un club de basarabeni. „Eram într-un club de basarabeni. Eram beți amândoi. Mie mi s-a părut prima dată că este arab”, a spus Tania Popa.

Vineri, 02.10.2026, 18:37