Actorul Valentin Uritescu a fost internat la spital. Primele declarații ale soției, despre starea de sănătate a artistului

Valeria Uritescu, soția actorului a făcut primele declarații referitoare la starea de sănătate a soțului său. Aceasta a precizat că actorul a fost internat la un spital privat din cauza problemelor cu tensiunea, precizând că nu este pe moarte.

„A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigații. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea…Locuiește într-un centru de îngrijire privat iar azi, după i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigații, nu pentru altceva”, a declarat Valeria Uritescu pentru Fanatik.

Soția actorului a precizat că Valentin Uritescu, care nu mai joacă teatru de mai mulți ani, locuiește într-un centru special pentru a primi îngrijiri tot timpul.

Ce spune Valeria Uritescu, despre starea de sănătate a lui Vlentin Uritescu

„Nu este pe moarte. Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani de zile. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…”, a spus soția actorului. ”De doi ani de zile stă aici, poate mai mult. Arată foarte bine. E mai bine ca la hotel. Acolo l-am trimis, pentru că merită să stea într-un loc bun, unde este îngrijit! Și azi, pentru că s-a simțit rău, a fost transportat la un spital privat pentru investigații, așa cum v-am spus deja. Nu m-am mai dus în vizită la el, aștept vești. Asta e tot!”, a mai spus Valeria Uritescu pentru sursa menționată anterior.

Ce spun medicii despre starea de sănătate a lui Valentin Uritescu

Surse medicale au declarat pentru Antena 3 că actorul este în stare gravă la terapie intensivă

"Actorul este îngrijit într-o secţie de Terapie Intensivă. Nu este intubat, este în stare gravă, însă are aceste probleme din cauza afecţiunilor neurologice mai vechi.

Starea de sănătate este foarte precară, dar stabilă pentru moment.

Înainte să ajungă la spital el s-a aflat într-un centru de îngrijire. Practic, este într-o stare alterată", au declarat surse medicale pentru Antena 3.

Velentin Uritescu a absolvit în 1963 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” și de-a lungul carierei sale a avut numeroase apariții în teatru și film. Ultimul film în care actorul a jucat a fost „Fals tratat de mântuire a sufletului”, în 2018.

În 2019, Valentin Uritescu povestea că s-a retras din viața publică și și-a făcut testamentul.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. ‘Ai Sindrom Extrapiramidal!’. Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: ‘Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!’.

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: ‘Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!’. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a dezvăluit actorul Valentin Uritescu, în urmă cu ceva timp, pentru ziarullumina.ro.

În 2011, Valentin Uritescu a scris cartea „Așa sunt eu, prost”.

