Al Di Meola, mesaj pentru medicii români după infarctul suferit la Arenele Romane. Ce le-a transmis pe internet

Chitaristul Al Di Meola a transmis un mesaj medicilor de la Spitalul ”Bagdasar - Arseni” din Capitală după ce a suferit un infarct la concertul pe care îl ținea la Arenele Romane.

Chitaristul Al Di Meola a fost internat la la Spitalul ”Bagdasar - Arseni” din Capitală, cu probleme cardiace, după ce i s-a făcut rău în timpul concertului susţinut la Arenele Romane.

Se pare că acesta ar fi suferit un infarct. Personalul medical al unității din București l-a sprijinit să-și revină și soția sa, Stephanie, a mulțumit pentru ajutor. Ulterior, și artistul a lansat un mesaj de mulțumire pentru medici.

„Și-a revenit complet, este de un milion de ori mai bine decât era ieri. Vreau să mulțumesc doctorilor, asistentelor și spitalului din România, din București. O să merg până acolo, să fiu alături de el. Știu că a primit cea mai bună îngrijire posibilă. Știu că este o armată de oameni alături de el”, a spus Stephanie, soția lui Al Di Meola, în lacrimi.

Al Di Meola, mesaj pentru medicii români după infarctul suferit la Arenele Romane

Într-o postare de pe Facebook, Al Di Meola mulțumește medicilor de la Spitalul Bagdasar Arseni pentru că l-au ”readus pe drumul cel bun”.

”Se pare că astăzi (29 septembrie) este Ziua Mondială a Inimii și vreau să le mulțumesc în mod special medicilor și asistentelor de la Spitalul Bagdasar Arseni din București/România pentru că m-au readus pe drumul cel bun! Voi fi veșnic recunoscător”, a scris artistul pe contul său de Facebook.

Chitaristului Al Di Meola i s-a făcut rău pe scenă spre finalul concertului susţinut miercuri seară, la Arenele Romane.

Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, dar şi producător, Al Di Meola - născut în New Jersey, pe 22 iulie 1954 - s-a înscris la colegiul de muzica Berklee din Boston, în 1971, iar trei ani mai târziu, s-a alăturat trupei pianistului Chick Corea, Return to Forever, alături de care a cântat până în 1976. În acelaşi an a lansat primul album solo, „Midnight Sun”.

A colaborat, între alţii, cu artişti ca Luciano Pavarotti, Paco de Lucia, Phil Collins, Santana, John McLaughlin, Jimmy Page, Stevie Wonder şi Jean Luc Ponty.

Între proiectele din care a făcut parte se numără Super Guitar Trio - care l-a adus alături de chitariştii Paco De Lucia şi John McLaughlin - şi trio-ul The Rite Of Strings, cu Jean-Luc Ponty şi Stanley Clarke.

