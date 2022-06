ANAF anunță controale masive la persoanele fizice. Cum se vor desfășura. Conturile de Facebook ale românilor, luate în vizor

După ce persoanele care lucrează în funcțiile publice și-au depus declarațiile de avere, a venit rânul persoanelor fizice să intre în vizorul autorităților. Preşedinte Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş anunță controale masive la persoanele fizice, începând cu dara de 1 iulie.

Sunt vizați cei care fac evaziuune fiscală, pentru că în ultimii 10 – 11 ani, controalele „s-au făcut într-un ritm foarte timid”, afirmă șeful ANAF.

Cum se vor desfăușura controalele ANAF la persoanele fizice

Lucian Heiuş a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este o jignire pentru oamenii cinstiţi să vadă că alţii achiziţionează case şi maşini scumpe deşi nu au lucrat şi nu au plătit un impozit.

„Începând cu 1 iulie, ANAF-ul va începe controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursă a obţinerii averilor fiecărei persoane. Este o jignire pentru oamenii cinstiţi care muncesc greu, uneori de dimineaţa până seara, să vadă că în jurul lor alţii îşi cumpără case care se învârt după soare, îşi achiziţionează maşini exorbitant de scumpe şi nu au lucrat o zi în viaţa lor şi nu au plătit un impozit. Este, de asemenea, nedrept pentru agenţii economici care în majoritatea lor îşi desfăşoară business-urile corect, îşi plătesc taxele şi impozitele la timp, iar alţi patroni fac evaziune fiscală, folosesc munca la negru, se îmbogăţesc nemeritat şi nu plătesc nici un impozit în viaţa lor”, a anunțat acesta, potrivit News.ro.

El a mai menționat, că în urma unei analize, a rezultat că la 561.000 de persoane se înregistrează o diferenţă între veniturile declarate şi cele estimate de 20 de miliarde de euro. De asemenea, a explicat care va fi procesul.

„Mergem, vedem cât a declarat şi ce impozit a plătit, vedem cât a acumulat. Avem o discuţie cu contribuabilul respectiv, justifică, încearcă să spună de unde a avut bani să îşi cumpere 20 de apartamente, când el, de fapt, a avut venituri fiscalizat doar de 10.000 de euro. Dacă nu şi le poate justifica, facem diferenţa, impozităm cu 16 la sută şi calculăm accesoriile aferente pe fiecare an în parte.

Din păcate, nu pot să mi fac mai mult de cinci ani de zile în urmă, respectând perioada de prescripţie generală în cazul creanţelor bugetare. Dar voi direcţiona mai mult de jumătate din capacitatea de control a persoanelor la persoane fizice pentru că nu voi afecta partea de persoane juridice şi Antifraudă care vor merge în continuare împotriva evaziunii fiscale, dar ne vom duce spre aceşti 561 de mii de persoane la care există diferenţe cumulate de 20 de miliarde de euro”, a mai adăugat șeful ANAF.

ANAF își va aduna informațiile despre veniturile românilor de pe Facebook

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Lucian Heiuş a mai dezvăluit că ANAF va utiliza toate metodele pe care le are la dispoziție pentru a combate evaziunea fiscală. Iar printre acestea se numără și conturile de Facebook ale românilor, de pe care se pot extrage informații importante și utile.

„O să vă surprindă ceea ce vă spun. Astăzi sunt multe situații în care atunci când facem tragerea răspunderii unei persoane pe alte spețe, iei informații de peste tot. Inclusiv de pe Facebook poți să afli pe unde a umblat, ce a făcut, să-i faci niște estimări, să vezi”, a afirmat șeful ANAF. „Știți cât ne ia? 3 minute să aflăm dacă deții o proprietate undeva. De aici pornim. Noi pornim de la niște date reale, declarate, înregistrate”, a mai adăugat el.

Care sunt cele mai frecvente justificări ale celor prinși că au făcut evaziune fiscală

Lucian Heiuș a mai enumerat, râzând, și unele justificări ale anumitor persoane ce au fost controlate în trecut și au fost prinși făcând evaziune fiscală. Potrivit declarațiilor lui, printre acestea se numără:

• Am cărat blugi din Turcia în anii '90

• Am făcut evaziune fiscală, dar în urmă cu 10 ani și nu mă mai poți controla pentru că s-a prescris

• Am cumpărat o casă la țară și am găsit o găleată cu aur la fundație când am vrut să o renovez

• Mi-a donat bunica. „Bun, dar bunica ta a fost educatoare și cam alea au fost veniturile ei. - Da, dar bunica avea de la străbunica ei vreo 3 lingouri de aur”.

• Am avut 100.000 de euro prin ‘95. „Atunci euro nici nu exista ca monedă”.

„Sunt multe ciudățenii pe care omul încearcă să le inventeze. Unele țin, dar în fața Fiscului nu o să țină. Nu o să acceptăm asemenea povești. Dacă în instanță vor ține, o să vedem la momentul respectiv”, a explicat Lucian Heiuș.

