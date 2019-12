Anisie: Elevii care sunt în clasa a şaptea acum vor susţine Evaluarea Naţională aşa cum este anul acesta

"Aşa cum ştiţi, dacă intervenţia Guvernului nu ar fi fost realizată acum, începând cu data de 1 ianuarie, şcolile doctorale îşi pierdeau acreditarea", a susţinut ministrul Educaţiei.

Ea a menţionat că din 2011 "nu s-a realizat nimic" în ceea ce priveşte evaluarea acestor şcoli doctorale.

"Trebuie să menţionez că, de când am venit la Ministerul Educaţiei şi nu am găsit cadrul metodologic realizat, am pus deja în dezbatere publică metodologia de evaluare a şcolilor doctorale, am constituit grupul de lucru pentru realizarea normelor metodologice şi în curând voi aproba prin ordin de ministru aceste norme de punere în practică a evaluării şcolilor doctorale", a spus Anisie.

Anisie a spus că este foarte important pentru acest guvern ca integritatea, corectitudinea "să fie primordială".

"Evaluarea şcolilor doctorale se va face având ca principal criteriu etica", a subliniat ea.