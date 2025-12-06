The Ticket, 6 decembrie 2025. Cine a câștigat finala talent show-ului. Ansamblul Valea Târnavelor pleacă acasă cu marele premiu

S-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, în ediția din data de 6 decembrie 2025. Află cine a primit trofeul și ce s-a întâmplat în ultima ediție a emisiunii.

Au fost 13 ediții pline de emoții, spectacol la superlativ, momente ce au luat publicului prin surprindere sau au stârnit discuții aprinse la masa juriului. S-a râs, s-a plâns, s-a simțit emoția la superlativ și s-a făcut show de cinci stele.

La finalul fiecărei ediții, un finalist a fost ales și iată că acum, în ediția din 6 decembrie 2025, cei mai buni dintre cei buni s-au întrecut într-o finală spectaculoasă. La finalul acestui maraton artistic s-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, din data de 6 decembrie 2025.

Cine a câștigat finala The Ticket, din 6 decembrie 2025. El e concurentul care pleacă acasă cu marele premiu

Emisiunea The Ticket a adus spectatorilor și telespectatorilor un regal de distracție în fiecare săptămână, timp de 13 ediții. La finalul acestui maraton de show-uri în care am avut parte de un adevărat carusel de emoții, cei mai buni dintre cei buni au urcat din nou pe scenă și am putut să îi revedem și să îi votăm, ca la final să aflăm cine a câștigat marele premiu!

Telespectatorii au fost cei care au avut ultimul cuvânt de această dată, pentru că marele câștigător a fost desemnat în urma SMS-urilor venite de la ei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în marea finală a emisiunii The Ticket, din 6 decembrie 2025, dar și cine a câștigat marele trofeu în valoare de 100.000 de euro.

Ansamblul Voiniceasca din Republica Moldova au electrizat scena The Ticket, în ediția din 6 decembrie 2025

În audiții, artiștii din Ansamblul Voiniceasca din Republica Moldova au captivat juriu, publicul și telespectatorii cu momentele lor de dans de-a dreptul amețitoare, în care au adus nu numai momente comice, ci și un omagiu obiceiurilor și tradițiilor. Și de data aceasta, în marea finală a show-ului The Ticket, artiștii au umplut scena cu prezența lor electrizantă și au făcut un show la superlativ, din care nu au lipsit dansul, povestea, tradițiile, obiceiurile și costumele spectaculoase. Toți au fost fascinați de momentul artistic din marea finală The Ticket, semn că muzica și dansurile tradiționale încă ocupă un loc special în inimile românilor.

„Vă felicit, sunteți minunați!”, a zis Micutzu.

„Dansați superb!”, a completat Maurice Munteanu.

Made in Vietnam (MIV) a folosit tehnologia ca să facă un show fascinant! Cu ce a surprins în marea finală The Ticket

Artistul Made in Vietnam (MIV) a făcut show de zile mari în audiții și atât publicul cât și jurații l-au privit ca pe un personaj din filmele SF. Spectacolul nu a fost mai prejos nici în marea finală a emisiunii The Ticket, din 6 decembrie 2025. Tânărul a reușit și de data aceasta să demonstreze cât de bine poate să danseze și să facă show cu luminile laser, folosind tehnologia pentru a aduce un show magic în care coregrafia s-a îmbinat perfect cu muzica hip-hop. Marea surpriză adusă de artist este faptul că a ales să facă show-ul folosind o piesă românească foarte cunoscută: Dragostea din tei, a celor de la O-Zone. Așa cum era de așteptat, laudele au fost pe măsură.

„Cred că momentul acesta fost mai spectaculos decât celălalt”, a fost de părere Mihai Bendeac.

„Mi-a plăcut, sunteți minunați”, a zis Maurice Munteanu.

Savin a făcut show muzical de zile mari în marea finală The Ticket

Bogdan Savin din Iași i-a impresionat pe jurați cu imaginația sa în materie de muzică, artistul reușind să facă un show de zile mari. Acest lucru i-a adus calificarea în finală și iată că și de data aceasta tânărul a reușit să îi ia pe toți prin surprindere cu imensul său talent muzical. Toți l-au ascultat fasinați, iar aplauzele de la final au fost pe măsură.

Aija Taheira a adus magia din Alice în Țara Minunilor pe scena The Ticket. Ce show a oferit în finală

În audiții, Aija Taheira a impresionat juriul și publicul cu un număr de acrobație impresionant, ce i-a garantat un loc în finală. De data aceasta, ca un adevărat artist, Aija Taheira s-a întrecut pe sine și a adus în marea finală The Ticket un număr de trapez cu o poveste surprinzătoare, inspirată din Alice în Țara Minunilor, în care a introdus mai multe elemente dificile, un costum uimitor și un show captivant. Momentul a fost unul de-a dreptul magic și, preț de o secundă, toți parcă au simțit că fac parte din îndrăgita poveste a lui Lewis Carroll. Desigur, totul în timp ce au urmărit cu sufletul la gură fiecare acrobație periculoasă, la înălțime.

„Așa seninătate, liniște, în ochii cuiva care face ceva atât de complex, e mai rar. Te felicit din tot sufletul”, a zis Micutzu.

„Ești superbă, ai avut grație. Determinarea asta a ta o să te ducă acolo unde o să vrei tu”, a zis Anca Dinicu.

Ansamblul Academic Joc, explozie de energie și culoare pe scena finalei The Ticket, din 6 decembrie 2025

De data aceasta, pentru marea finală a emisiunii The Ticket, din data de 6 decembrie 2025, artiștii de la Ansamblul Academic Joc au pregătit o surpriză de proporții: un dans al sânzienelor, dar și dansul călușarilor. Plini de energie, aceștia au adus pe scenă o adevărată explozie magie, veselie și culoare, în care muzica și dansul s-au îmbinat surprinzător de bine cu momentele inedite, arătând fuziunea spectaculoasă dintre muzica tradițională și cea rock, a lui Alex Calancea. Toată lumea a savurat din plin show-ul oferit de artisti, iar aplauzele au fost pe măsură.

Marian Grasu a făcut show în marea finală a emisiunii The Ticket. Ce moment a oferit pe scenă

Marian Grasu a uimit în audiții cu talentul său în materie de muzică, atât din punct de vedere instrumental, cât și cu vocea. De data aceasta, artistul cunoscut pentru faptul că obișnuiește să cânte prin metroul din Paris a decis să vină în marea finală The Ticket cu o compoziție proprie, menită să îi pună și mai mult în valoare talentul artistic. Așa cum era de așteptat, momentul a fost unul plin de energie și a impresionat încă din primele secunde, oferind un show inedit.

Lai Yee a adus din nou magia pe scena emisiunii The Ticket. Ce a pregătit pentru marea finală

Și de data aceasta, Lai Yee din Hong Kong i-a luat pe toți prin surprindere cu un spectacol în care cercul a fost elementul central, cu ajutorul căruia a reușit să facă un efect special. Folosind aceeași recuzită din audiții, el a adus elemente diferite și a reușit astfel să surprindă cu ceva nou atât publicului, cât și telespectatorii. Focul a fost elementul surpriză, ce a fascinat din plin.

Swans Nightmare au făcut din nou un spectacol fascinant pe scena The Ticket. Ce s-a văzut în marea finală

Fetele din trupa The Swans au avut ceva emoții înainte de a urca pe scenă, dar cu siguranță au fost una dintre marile surprize ale acestei emisiuni, în ediția 12. Momentul lor a fost de-a dreptul electrizant și acest lucru le-a adus calificarea în marea finală The Ticket. Acum, în ultima ediție, tinerele tot au avut mari emoții, dar acest lucru nu s-a mai văzut atunci când ele au pășit pe scenă. Muzica a pornit și spectacolul lor a transformat platoul într-un loc de-a dreptul magic, captivant, ce i-a uimit nu doar pe cei din public, ci și pe prezentatori și pe jurați.

Beni Mihai, show în ritmuri de muzică rock în marea finală a emisiunii The Ticket, din 6 decembrie 2025

În audiții, Beni Mihai a oferit un moment spectaculos de cabaret, în rolul Ursulei din Mica Sirenă. Costumația spectaculoasă, decorul, vocea puternică și interpretarea plină de energie i-au adus un loc în marea finală. De data aceasta, Beni Mihai i-a surprins pe toți cu un musical pe acorduri de muzică rock, inspirat din povestea lui Aladin. Opulența costumului negru și aparițița spectaculoasă au completat din plin vocea puternică și întreg decorul surprinzător. Show-ul a fost unul cu adevărat surprinzător, ce a fascinat și intrigat deopotrivă.

„Foarte dark numărul, îmi place și tronul la nebunie”, a fost de părere Maurice.

„Se vede că ai avut emoții”, a observat Micutzu, care totuși a apreciat numărul.

The Petrini's au adus un moment plin de emoție în marea finală The Ticket, din 6 decembrie 2025

Cei doi simpatici artiști au reușit să aducă din nou un moment emoționant pe scena emisiunii The Ticket, reușind astfel să demonstreze din nou faptul că uneori nu este nevoie de cuvinte pentru a spune o poveste care să îți meargă la suflet și să te emoționeze. De data aceasta, povestea a adus în prim plan o idee interesantă: ce facem după terapie și cum arată efectele acesteia. Cu o energie radiantă și mult șarm, cei doi artiști din București au reușit să fascineze din plin, dovadă fiind multele aplauze primite din partea publicului.

„Sunteți absolut superbi, aveți o chimie foarte frumoasă, o inocență foarte frumoasă, aveți ceva, pe care nu știu să îl descriu”, a zis Delia admirativ.

Victor Barbu și Damian, moment muzical inedit în marea finală a emisiunii The Ticket, din 6 decembrie 2025

Victor Barbu este artistul stradal care a făcut senzație în audiții cu melodia „My Way” a celebrului Frank Sinatra, care a fost continuată apoi de momentul fiului său, Damian, care a venit cu o piesă ceva mai ritmată („Beggin”). Și uite așa, ceea ce părea un simplu moment muzical s-a transformat într-un duet tată-fiu de-a dreptul savuros și surprinzător. În marea finală a emisiunii The Ticket, Victor Barbu și fiul său au revenit cu aceeași energie debordantă, cu același talent uriaș și cu o imensă iubire pentru muzică! Duetul lor a fost spectaculos și a fascinat cu fiecare notă muzicală ce s-a auzit în platou. Cei doi au reușit să demontreze încă o dată faptul că unii învață să fie aartiști, iar alții pur și simplu se nasc înzestrați cu un talent uriaș și cu o voce de vis! Momentul pe care l-au pregătit împreună, cu melodia „Feeling Good” a lui Michael Bublé, le-a adus numeroase laude și confirmarea faptului că au stofă de artist.

Ansamblul Valea Târnavelor au făcut spectacol de zile mari în finala The Ticket

Și de data aceasta, tinerii artiști din Ansamblul Valea Târnavelor din județul Alba au reușit să aducă tuturor o surpriză de proporții. Păstrându-și spiritul de ansamblu folcloric, artiștii au îndrăznit să aducă în marea finală ceva complet neașteptat. Cu multă energie și cu zâmbetul pe buze, cei mici (și cei mai mari) au umplut scena cu mișcări amețitoare, aducând astfel în platou un show de zile mari, alcătuit din mai multe colaje muzicale. Printre costumele tradiționale am putut să vedem și pe Mos Crăciun și spiridușul său, care au scos surprize din sac. Și astfel, o întreagă poveste s-a născut pe scena The Ticket.

„Nu am cuvinte, sunteți absolut extraordinar, m-ați lăsat fără cuvinte, m-ați impresionat”, a zis Micutzu, vizibil impresionat de prestația micilor artiști.

Duo Romance au fascinat jurații și publicul cu un număr la înălțime, în ultima ediție The Ticket

Trupa Duo Romance, care a cucerit publicul în ediția 11, a reușit să demonstreze că merită un loc în marea finală The Ticket. Și de data aceasta, artiștii au atras atenția încă din primele secunde în care au pășit pe scenă, atât prin ținuta lor, cât și prin energia emanată. Cu un număr de pole inspirat din tumultul iubirii, cei doi au oferit publicului și telespectatorilor un număr cu totul și cu totul aparte, plin de magie și momente savuroase.

„Doamne, ne-ați ținut cu sufletul la gură. Ne-au stat inimile”, au zis Cortea și Bordea.

La final, după ce toți finaliștii au urcat pe scenă, votul telespectatorilor a fost acela care a decis cine a câștigat marea finală The Ticket, din data de 6 decembrie 2026. Nelu Cortea și Cătălin Bordea au anunțat artiștii clasați pe primele tre locuri: Swans Nightmare, Duo Romance și Ansamblul Valea Târnavelor.

Apoi, bucuria a fost mare când s-a anunțat cine a câștigat finala The Ticket. Așadar, marele premiu în valoare de 100.000 de euro a mers la Ansamblul Valea Târnavelor!

A fost o seară de vis, în care momentele de acrobații periculoase și spectaculoase s-au îmbinat armonios cu momentele de muzică, dans și show vizual.

Nu uita că oricând poți să revezi momentele din emisiunea The Ticket pe AntenaPLAY!