Australian Open 2022. Sorana Cîrstea, eliminată în optimile turenului de Grand Slam, după ce a pierdut meciul cu Iga Swiatek

Sorana Cîrstea (31 de ani, locul 38 WTA) a fost eliminată de la Australian Open după meciul cu poloneza Iga Swiatek (20 de ani, locul 9 WTA). Românca a dominat primul set al meciului, obținând scorul 7-5. În seturile 2 și 3 scorul a fost în favoarea polonezei: 3-6, 3-6.

După eliminarea Soranei Cîrstea din turneu, România a rămas fără nicio reprezentantă la Australian Open 2022, potrivit news.ro.

În aceeași zi, pe 24 ianuarie 2022, și Simona Halep a părăsit Australian Open.

Cu câți bani pleacă acasă Sorana Cîrstea, după optimilie del a Australian Open 2022

Totuși, Sorana Cîrstea va pleca aasă cu un premiu de 328.000 de dolari australieni (207.000 de euro) şi cu 240 de puncte WTA, pentru că a ajuns până în optimi.

După meciul cu Sorana Cîrstea, poloneza Iga Swiatek a izbucnit în lacrimi, potrivit AS.ro.

„Meciul acesta a necesitat foarte multă energie. A fost greu să rămân calmă, dar voi mi-ați oferit energie. Vă mulțumesc! Nu am avut ritm bun la început, iar după primul set tremuram puțin. Am fost stresată pe parcursul meciului, am avut emoții. Pentru mine, o săptămână fără să plâng e anormală. Plâng când câștig, plâng când pierd, așa sunt”, a delarat Iga Swiatek.

Poloneza a recunoscut că Sorana Cîrstea a fost un adversar puternic:

„Sorana lovește puternic, m-a împins mult în spate. Serviciul m-a ajutat, dacă servesc bine și am un break e suficient să câștig setul. Chiar m-a pus sub presiune, venea la fileu, returna din fața tușei de fund. Am vrut să servesc bine și apoi să fiu pregătită pentru retur. Chiar dacă serveam puternic, ea lovea returul la fel de puternic. Am încercat să stau pe vârfuri, să lovesc bine”, a mai spus Iga Swiatek.

Chiar dacă Sorana Cîrstea a fost eliminată, românca a avut un meci pe cinste

„În tenis și probabil în tot sportul, oamenilor pe place să aibă această obișnuință de a menționa vârsta, sau câți ani au trecut de la anumite rezultate. Dar, așa cum am spus și în trecut, nu mă definesc numerele, clasarea sau vârsta. Nimic de acest fel. Eu mă bucur de ceea ce fac.

Iubesc tenisul, cred că îl iubesc din ce în ce mai mult în fiecare an. Am suficient de multă experiență și cred că mi-am îmbunătățit jocul. Sunt, fără doar și poate, o jucătoare mult mai bună, acum, decât eram în urmă cu 10 ani”, spunea românca, înainte de meciul împotriva polonezei.

