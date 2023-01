Când trebuie să despodobești bradul de Crăciun. Se spune că vei avea ghinion dacă depășești această dată

Unii români au ales să despodobească bradul imediat după Revelion, însă tradiția spune că acsta poate fi lăsat până pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul. Potrivit superstiției, aduce ghinion dacă lași bradul împodobit în casă după această dată.

Când este bine să desbodobești bradul de Crăciun

Potrivit tradiției, dacă despodobești bradul pe 7 ianuarie vei avea parte de noroc în casă, însă dacă depășești acestă dată s-ar putea să ai ghinion tot anul

Împodobirea bradului de Crăciun își găsește originea în obiceiurile diferitelor culturi. Tradiția a început pentru că, în trecut, oamenii considerau că plantele veșnic verzi încorporează vitalitatea și aduc sănătate în casă.

În tradiția românească de la sate, bradul este împodobit inclusiv la nunți și moartea tinerilor. Obiceiul datează de pe vremea dacilor și simbolizează uniunea dintre persoana decedată și natura reprezentată prin brad.

Ulterior, decorarea bradului a ajuns una dintre cele mai iubite datini în mediul urban, cât și în mediul rural, devenind un prilej de sărbătoare.

Dar când se împodobește bradul? Ei bine, nu mai e un secret că cei mici, dar și adulții așteaptă cu nerăbdare decorarea pomului de Crăciun. La începutul acestei datini, pomul era adus în case și decorat cu lumânări. Acum, se folosesc luminițe colorate și globuri deosebite.

Tradiția spune că bradul se împodobește în Ajun de Crăciun, pe 24 decembrie, și trebuie să aibă neapărat un înger sau o stea pusă în vârful pomului, care reprezintă îngerii sau steaua de la Betleem.

Tot tradiția, spune că bradul se despodobește până la Sfântul Ioan. Se spune că este bine ca în momentul în care despodobești bradul să rostești o rugăciune, pentru a avea parte de armonie și sănătate tot anul.

Pe 7 ianuarie, creștinii sărbătoresc Sfântul Ion, sărbătoare închinată Sfântului Ioan Botezătorul, zi numită și Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Inaintemergătorul Domnului. Din bătrâni se spune că de Sfântul Ion gerul se botează, adică se înmoaie și nu își va mai face simțită prezența, imediat după “gerul Bobotezei”.

De Sfântul Ion are loc obiceiul numit "Udatul Ionilor" sau Iordanitul, are loc in Transilvania si Bucovina.Astfel, tinerii stropesc cu aghiasma luată în ziua de Bobotează pe toți aceia care le ies în cale, în special credincioșii care au participat la slujba de Sfântul Ion la biserică.

