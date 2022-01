Sfântul Ion 2022: Tradiții și superstiții păstrate din bătrâni. Ce nume se sărbătoresc

Pe 7 ianuarie, creștinii sărbătoresc Sfântul Ion, sărbătoare închinată Sfântului Ioan Botezătorul, zi numită și Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Inaintemergătorul Domnului. Din bătrâni se spune că de Sfântul Ion gerul se botează, adică se înmoaie și nu își va mai face simțită prezența, imediat după “gerul Bobotezei”.

Tradiții și superstiții de Sfântul Ion

Sfântul Ion este cunoscut drept ocrotitorul copiilor, iar femeile însărcinate se roagă acestui sfânt pentru a naște copii sănătoși. Tradiția spune că cine nu e vesel de Sfântul Ion riscă să fie posomorât tot anul, potrivit Sfatul Părinților.

De Sfântul Ion are loc obiceiul numit "Udatul Ionilor" sau Iordanitul, are loc in Transilvania si Bucovina.Astfel, tinerii stropesc cu aghiasma luată în ziua de Bobotează pe toți aceia care le ies în cale, în special credincioșii care au participat la slujba de Sfântul Ion la biserică.

La porțile celor care poartă numele de Ioan sau alte derivate, se așează câte un brad împodobit, iar cel care își serbează onomastica dă o petrecere cu lăutari.

În zona Transilvaniei, cei care poartă numele Sfântului Ioan sunt purtați pe brațe de rude și prieteni și sunt purificați și botezați într-o apă.

Cei care se stropesc cu aghiasmă în acest an vor fi protejați de boli tot anul.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Ion

De Sfântul Ion, în afară de numele de Ion, Ioan și Ioana, își sărbătoresc onomstica și derivatele numelor de Ion și Ioana, respectiv Oana, Onuța, Nelu, Nela, Janina, Jana, Janos, Jean, Jeana, Jeanot, Jovanni, Johanna, Juan, Juana, Juanito, Johan, Iana, Ionuț, Ionică, Ionela, Ionel, Ioanichie, Ioan, Ioannis, Ianoș, Ivan, Ivana, Gianina, Gianni, Giovanni, Yanni, Yannos, Yannis.

Ioan şi Ioana redau numele arhaic Johanan care este compus din particula „JO” – abreviere pentru „Jahve” (Ilie) şi verbul „hanan” – tradus prin a avea milă, a milui, a face o favoare.

Astfel, Ioan, Ioana se traduc prin „Dumnezeu a avut milă”.

Rugăciune puternică adresată Sfântului Ioan Botezătorul

O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduința și proorocie îngerească, te-ai și născut.

Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și, ca o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseala ai iubit, cu agurida și cu miere sălbatică te-ai hrănit.

Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit.

Tu ai fost glasul care a strigat în pustie și calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul și cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi.

Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Tu, de către însuși Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit și după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

