Când trebuie să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă în 2026. Ce spune legea despre data de 1 noiembrie

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă în 2026? Află ce spune Codul rutier despre 1 noiembrie, temperatura recomandată și sancțiunile pentru șoferii care nu schimb[ cauciucurile.

Când trebuie montate, de fapt, anvelopele de iarnă în 2026? Mulți șoferi din România sunt convinși că legea îi obligă să renunțe la cauciucurile de vară începând cu 1 noiembrie.

Când trebuie să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă în 2026, de fapt. Ce spune legea despre data de 1 noiembrie

Începând cu jumătatea lunii octombrie, tot mai multe vulcanizări devin din ce în ce mai pline de clienții dornici să renunțe la cauciucurile de vară și să le pună pe cele de iarnă. Interesant este faptul că numeroase persoane consideră că legea obligă șoferii să facă acest lucru până la data de 1 noiembrie, însă se pare că legislația nu prevede o dată fixă din an pentru schimbarea anvelopelor.

Ce spune legea despre data de 1 noiembrie și când se schimbă cauciucurile, de fapt

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Poliția Română, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a precizat pe www.gov.ro faptul că schimbarea cauciucurilor nu depinde de o anumită dată calendaristică, ci strict de starea carosabilului. În acest context, data de 1 noiembrie vehiculată de mulți șoferi nu reprezintă un termen-limită pentru a trece de la cauciucurile de vară la cele de iarnă.

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Astfel, potrivit legislației în vigoare, dacă pe data de 1 noiembrie carosabilul este în continuare curat și drumurile nu sunt acoperite de zăpadă, gheață sau polei, atunci șoferii pot circula în continuare folosind cauciucurile de vară.

Sursa foto: Profimedia

În schimb, dacă vremea din luna octombrie se schimbă radicală și zăpada ajunge pe străzile românilor mai devreme, atunci situația impune ca schimbarea anveloper să se facă în cel mai rapid mod cu putință, pentru a putea circula legal. Regula explicată se aplică pe tot parcursul anului.

Ce prevede exact Codul rutier despre schimbarea anveloper de vară cu cele de iarnă

Mulți șoferi consideră în mod eronat faptul că anvelopele de vară trebuie înlocuite cu cele de iarnă începând cu data de 1 noiembrie. Totuși, se pare că legislația prevede altceva. Mai exact, potrivit www.legislatie.just.ro, obilgația este reglementată de OUG. NR 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Articolul 102 alineatul (1) punctul 28 stabilește că reprezintă contravenție: „conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă”.

Așadar, așa cum se menționează în textul de lege, legea din România nu obligă șoferii să schimbe cauciucurile până data de 1 noiembrie și nici la o altă dată calendaristică anume, căci totul depinde de condițiile carosabilului. Mai mult decât atât, nu se impune nici o anumită temperatură pentru a renunța la anvelopele de vară și a trece la cele de iarnă. Scăderea temperaturilor nu înseamnă, în mod obligatoriu, că există ninsori și depuneri de zăpadă pe carosabil.

Când este recomandat să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă

Există totuși și anumite sfaturi oferite de specialiștii de la michelin.ro care spun că anvelopele de iarnă ar trebui montate atunic când temperaturile scad sub 7 grade Celsius. Nu este vorba despre criterii legale, ci mai degrabă de un sfat tehnic.

Anvelopele de iarnă asigură aderența corespunzătoare la temperaturi scăzute și sunt proiectate să nu își piardă flexibilitatea în condiții de frig,. Anvelopele de vară își pierd din eficiență odată cu scăderea temperaturilor.

Sursa foto: Profimedia

Așadar, din punct de vedere tehnic (nu legislativ), specialiștii recomandă șoferilor să schimbe anvelopele înainte de prima ninsoare.

Ce se întâmplă dacă temperaturile scad sub 7 grade, dar nu ninge

Așa cum a fost menționat și mai sus, legislația din română, potrivit www.mai.gov.ro, nu impune o anumită dată și nici o anumită temperatură pentru schimbarea cauciucurilro de vară cu cele de iarnă, singura condiție reglementată fiind aceea legată de condiția carosabilului.

Astfel, dacă temperatura de afară este scăzută, aproape de 2-3 grade Celsius, dar drumul este în continuare uscat și nu există zăpadă depusă, polei sua gheață, atunci șoferul nu poate fi amendat exclusiv pentru că are anvelope de vară. Totuși, experții auto nu recomandă să folosim anvelopele de vară la temperaturi atât de joase din motive tehnice.

Sunt legale anvelopele all-season pe timpul iernii?

Registrul Auto Român arată pe site-ul oficial, www. rarom.ro, faptul că anvelopele de tip all-season pot fi folosite pe timpul iernii doar dacă au marcajele corespunzătoare: M+S, M.S SAU M&S (unde M și S sunt inițialele cuvintelor Mud, adică noroi, și Snow, însemmând zăpadă în limba engleză).

Experții trag un semnal de alarmă și evidențiază faptul că simpla denumire a produsului de „all season” (n.r. pentru toate anotimpurile) nu înseamnă, în mod obligatoriu, că acesta respectă cerințele legislației din România înn ceea ce privește circulația pe timpul rece. Așadar, recomandarea este că nu te ghidezi doar după denumirea „all season”, ci să verifici existența marcajelor menționate ceva mai sus.

Ce amenzi riscă șoferii care nu folosesc anvelope de iarnă

Potrivit legii, așa cum scrie www.legislatie.just.ro, românii care nu se conformează cerințelor riscă amenzi. Șoferii care nu folosesc anvelope de iarnă comit o faptă sancționată în clasa a IV-a de sancțiuni și amenda este de 9 până la 20 de puncte de amendă, adică amenda poate fi între 1.946,25 – 4.325 de lei. Valorea punctului de amendă, începând cu 1 iulie 2026, este de 216,25 lei.

Mai mult decât atât, pe lângă amendă, polițiștii pot dispune și reținerea certificatului de înmatriculare, măsură reglementată în rticolul 112 alineatul (1) litera h¹ din OUG nr. 195/2002 reglementează această măsură. În situația situație se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Ce trebuie să știe șoferii care pleacă la munte despre schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de iarnă

Șoferii care pleacă la munte trebuie să știe că este important să verifice condițiile meteorologice înainte de a porni la drum, căci unele localități ar putea avea zăpadă, gheață sau polei pe carosabil, lucru ce ar impune folosirea anvelopelor de iarnă.

De asemenea, se reocmandă verificarea presiunii în pneuri, a stării anvelopelor și a prognozei meteorologice, dar și adaptarea vitezei la condițiilor de drum.