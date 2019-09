Caracal: Detaliul bombă pe care nu-l poate explica Dincă! Informația schimbă complet cursul anchetei

În cursul zilei de luni, Gheorghe Dincă a participat cu anchetatorii la o reconstituire pas cu pas a momentelor cheie din cazul crimelor de la Caracal! Totuși, un detaliu șocant a ieșit la iveală!

Există trei momente cheie care nu au fost regăsite în această reconstituire.

1. Momentul în care Gheorghe Dincă a găsit-o pe Alexandra sunând la 112.

2. Momentul în care copiii lui Dincă trec prin fața casei din Caracal și din curte ies doi vecini

3. Experimentul judiciar cu butoiul din curtea monstrului din Caracal.

Jurnalistul de investigație Sorin Ovidiu Bălan a explicat, la Ediția Specială ce nu a explicat Gheorghe Dincă și poate reprezenta un detaliu extrem de important pentru ancheta crimelor de la Caracal:

„Este important să vedem dacă Dincă putea ajunge de la Craiova, ca s-o găsească pe fată cu telefonul deschis sau a fost anunțat de către cineva, fiindcă el pare că nu se grăbește (...) Din ce am socotit noi există o diferență de timp, putea să n-o găsească pe fată cu telefonul aprins. Trebuie lămurit aspectul acesta, că Dincă a prins-o cu telefonul în mână (...)

Trebuie stabilit cu exactitate ora la care ajunge Dincă acasă, tind să cred că nu avea cum s-o găsească pe fată cu telefonul în mână. Proba de astăzi cu butoiul este o glumă. Mai este un semn de întrebare: polițiștii au zis că mâine fac reconstituirea pe cazul Dincă, Luiza nefiind legată de Dincă decât prin declarația acestuia că ar fi omorât-o, dar hai mai bine să terminăm cu Alexandra și după să trecem la Luiza", a declaarat jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan.

Astfel, conform jurnalistului citat, Dincă nu a putut explica cu exactitate cum a reușit să ajungă s-o prindă pe Alexandra Măceșanu cu telefonul în mână, deși a petrecut mult timp în oraș și apoi a mai trecut ceva până a intrat în curte, a închis-o și a mers în încăperea unde era ținută fata.

Sursa: Antena 3