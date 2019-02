Carnea de miel pentru Paște, în continuare scumpă! De ce aleg fermierii să crească prețurile

Mielul de Paşte este ca valuta. Nu se vinde aproape deloc în pieţele noastre, în timpul anului. În schimb, în apropierea sărbătorilor, preţul se triplează pe drumul de la fermier la vânzător. Samsarii dictează tarifele, atât pe piaţa internă, cât şi la export. Iar de anul acesta, ministerul Agriculturii a anunţat că Iranul este o nouă piaţă de desfacere. O veste bună pentru fermieri, în timp ce românii aşteaptă să vadă dacă cererea mare va umfla şi preţurile.

Acest cioban din Timiş are o mie de oi pe care le vinde peste graniţe. În judeţ, ca de altfel peste tot în ţară, cererea pentru carnea de miel sau de oaie creşte DOAR cu câteva săptămâni înainte de Paşte. Ca să-şi recupereze cheltuielile de peste an, fermierii spun că sunt nevoiţi să crească preţul. Apoi, în lanţul până la consumator, intervin şi samsarii.

Mai putin de 10 la suta din toate oile si mieii care se vad in acest saivan ajung pe piata de consum din Romania. In medie, la export, un miel se vinde, in viu cu 10 lei pe kg.

După negocieri care s-au întins pe o perioadă de câţiva ani, Ministerul Agriculturii a anunţat că România va exporta în următoarele şase luni peste 800 de mii de ovine în Iran. Cele mai multe exemplare vor fi livrate de fermierii din Timiş, judeţ care are şi cele mai multe centre de colectare a animalelor.

O companie din Bacău a trimis deja spre Iran 20 de tone de carne de oaie. România este al treilea cel mai mare exportator de ovine din Europa. În schimb, un român consumă anual în medie doar 2 kilograme de carne de oaie sau miel.

În fiecare an, avem exporturi în Europa, Africa, dar şi în ţări din Orientul Mijlociu în valoare de 116 milioane de euro. Intervenţia statului i-ar putea ajuta pe fermieri să scoată măcar din lanţul distribuţiei externe samsarii care umflă şi aici preţurile.

Fermierii sunt sfătuiţi să se organizeze în cooperative şi grupuri de producători. Aşa vor câştiga şi ei mai mult din vânzarea animalelor pe care le cresc, iar românii vor cumpăra carne mai ieftină din piaţă.