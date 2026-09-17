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Cine sunt Bogdan Medvedi și Oana Zara. Cei doi sunt determinați să câștige Power Couple, sezonul 4

Bogdan Medvedi și Oana Zara vin în comeptiția Power Couple cu toată determinarea de care dau dovadă, pregătiți să câștige competiția.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 23:10 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 23:18
Cine sunt Bogdan Medvedi și Oana Zara. Cei doi sunt determinați să câștige Power Couple, sezonul 4 | antena 1
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Bogdan Medvedi și Oana Zara formează unul dintre cuplurile care intră în competiția Power Couple cu multă încredere în relația lor. Cei doi sunt împreună de 11 ani, au comunități numeroase în mediul online și sunt cunoscuți fiecare în domeniul său.

Cine sunt Bogdan Medvedi și Oana Zara. Cei doi sunt determinați să câștige Power Couple, sezonul 4

Bogdan este artist, în timp ce Oana este actriță, iar participarea la emisiune reprezintă pentru amândoi o nouă provocare pe care vor să o trăiască împreună.

Cei doi nu ascund faptul că își doresc să meargă cât mai departe în competiție. Pentru Bogdan, Power Couple a fost chiar unul dintre obiectivele pe care și le-au propus pentru acest an, iar faptul că au ajuns să participe îi provoacă acum să își testeze limitele.

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„Power Couple era efectiv pe vision board-ul nostru anul ăsta și look at us now! Mie îmi plac la nebunie provocările, iar probele de aici o să ne scoată din zona de confort și abia aștept să văd cum facem echipă când e presiunea la maxim!”, spune Bogdan.

Artistul consideră că faptul că este alături de Oana face întreaga experiență mai specială. După 11 ani de relație, cei doi vor avea ocazia să vadă cum funcționează ca echipă într-un context complet diferit de cel cu care sunt obișnuiți.

Pentru ei, competiția nu înseamnă însă doar dorința de a câștiga. Bogdan spune că își dorește să se bucure de fiecare moment și să transforme această experiență într-o colecție de amintiri pe care să le poată împărtăși, în timp, și cu copiii lor.

Oana Zara: „Viața e făcută să-ți depășești limitele”

La rândul său, Oana Zara a privit participarea la Power Couple ca pe o ocazie de a ieși din zona de confort și de a trăi alături de partenerul său experiențe pe care nu le-ar fi putut avea în viața de zi cu zi.

Actrița recunoaște că probele nu sunt deloc ușoare și că are emoții, însă spune că tocmai astfel de momente îi ajută pe oameni să își descopere limitele și să le depășească.

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Oana a ales chiar să scrie o poezie special pentru participarea lor, prin care a explicat ce înseamnă pentru ea această aventură. În versurile sale vorbește despre curaj, despre dorința de a strânge povești și despre importanța de a crea amintiri împreună.

„Power Couple suntem noi”, transmite Oana, subliniind că participarea lor nu este despre a demonstra ceva celor din jur, ci despre experiența pe care aleg să o trăiască împreună.

După 11 ani de relație, Bogdan Medvedi și Oana Zara intră astfel în competiție cu dorința de a se distra, de a-și testa relația în situații-limită și, bineînțeles, de a ajunge cât mai departe. Pentru cei doi, indiferent de rezultat, această aventură rămâne o nouă poveste pe care o vor putea adăuga anilor petrecuți împreună.

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