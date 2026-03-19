Cine a fost Sorin Tufan, marinarul mort în tragicul accident de la portul Midia. S-a retras din fotbal pentru a deveni marinar

Două cluburi de fotbal deplâng moartea lui Sorin Tufan, marinarul care se afla pe Remorcherul Astana, scufundat în portul Midia. Sorin Tufan avea 57 de ani, a fost fotbalist la Farul și la Steaua și a devenit marinar după ce s-a retras din fotbal.

În urma tragediei din Portul Midia au decedat 5 persoane. Cel mai tânăr membru al echipajului se numea Sebastian, avea 26 de ani și ar fi urmat să se căsătorească în septembrie. Sorin Tufan era marinarul de pe vas, care s-a stins din viață la 57 de ani.

Sorin Tufan a fost mai întâi fotbalist la Farul, apoi, la dorința lui Anghel Iordănescu, s-a transferat la Steaua. Din cauza accidentărilor, fostul fundaș dreapta s-a retras din fotbal și s-a reprofilat, devenind marinar.

Tatăl său, Marin Tufan, este golgheterul all-time de la Farul cu 67 de reușite și a participat cu naționala României la Cupa Mondială din 1970 din Mexic.

Sorin Tufan se afla pe remorcherul scufundat

„Familia Farul a primit astăzi, cu profundă tristețe, vestea că una dintre victimele tragicului accident naval din portul Midia este fostul jucător al echipei noastre, Sorin Tufan.

Produs al centrului de copii și juniori al Farului, unde a început fotbalul la vârsta de 10 ani, alături de profesorul Iosif Bukkosi, Sorin Tufan a debutat pentru echipa de seniori în 1985 și a evoluat pentru alb-albaștri până în 1992, în peste 100 de partide.

Gândurile noastre se îndreaptă către familie și cei apropiați în aceste momente cumplite. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au transmis reprezentanții Farul.

„Steaua București deplânge dispariția prematură a fostului său fotbalist, Sorin Tufan, decedat marți, la doar 57 de ani, în tragedia maritimă din Portul Midia.

Sorin Tufan a început fotbalul la juniorii Farului, la vârsta de 10 ani, avându-l ca prim antrenor pe Iosif Bukkosi. A debutat la echipa de seniori a Farului la 17 ani, contribuind la promovarea formației în prima ligă.

În 1992 a fost transferat de Steaua, la insistențele antrenoruui nostru de atunci, Anghel Iordănescu. Fundașul dreapta a trebuit să se retragă din fotbal în 1994, la doar 26 de ani, din cauza numeroaselor accidentări. Era fiul fostului internațional al României, Marin Tufan, prezent cu echipa naționala la Campionatul Mondial din 1970.

Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții Steaua București.

Pe 18 martie 2026, cu 20 de minute înainte de ora 9, nava asista la descărcarea unui tanc petrolier. Apoi motoarele s-au oprit brusc, iar nava s-a scufundat. Remorcherul Astana a avut la bord 5 membri de echipaj care au murit.

Sorin Tufan nu ar fi trebuit să se afle pe vas la momentul accidentului, el făcând schimb de tură.

„Nava TANK AMADES se afla în drum spre terminalul Monoboi aflat la 8 km de portul Midia. În asistență la această navă se afla remorcherul ASTANA. La un moment dat, remorcherul Astana anunță în stația radio că motoarele principale ale navei s-au oprit și nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei AMADES a procedat la verificări și a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul ASTANA era deja răsturnat pe bordul tribord la aproximativ câțiva metri de pupa navei.

Ulterior din observațiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp, nava s-a întors cu chila în sus și s-a scufundat în poziție verticală. Remorcherul ASTANA a avut la bord 5 membri de echipaj toți de naționalitate română. 4 dintre ei au fost dati dispăruți, iar unul a fost recuperat din apă și dus în portul Midia unde a fost predat serviciul lor de ambulanță.

Asupra acestui accident de navigație s-a deschis un dosar penal, urmând a fi stabilite cauzele și împrejurările în care s-a produs acesta. S-a oprit motorul, urmează a fi descoperite cauzele pentru care s-a întâmplat acest fapt. Nu se cunosc împrejurările", declară Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța din cadrul Autorității Navale Române.