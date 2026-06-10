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Brioșe cu zmeură și ciocolată albă, ideale pentru micul dejun, pentru pachetul copiilor sau pentru o pauză dulce

Aceste brioșe cu zmeură și ciocolată albă reprezintă unul dintre acele deserturi care reușesc să îmbine perfect prospețimea fructelor cu dulceața delicată a ciocolatei. Sunt ideale pentru micul dejun, pentru pachetul copiilor sau pentru o pauză dulce alături de o cafea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 08:24 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 08:34
Brioșe ideale pentru micul dejun, pentru pachetul copiilor sau pentru o pauză dulce alături de o cafea | Shutterstock
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Spre deosebire de multe rețete de brioșe care pot deveni uscate după o zi, acestea își păstrează textura fragedă și pufoasă. Pot fi preparate atât cu zmeură proaspătă, cât și cu zmeură congelată, ceea ce le face perfecte în orice anotimp.

Interiorul rămâne umed și delicat datorită iaurtului grecesc din compoziție, iar fructele își lasă aroma în aluat în timpul coacerii. Ciocolata albă se topește parțial și creează mici buzunare cremoase care transformă fiecare îmbucătură într-o adevărată plăcere.

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Prepară și tu delicioasele brioșe urmând lista de ingrediente și modul de preparare pas cu pas, detaliate mai jos.

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Brioșe cu zmeură și ciocolată albă - Ingrediente

  • 100 g unt moale
  • 65 g zahăr tos
  • 65 g zahăr brun deschis
  • 2 ouă mari
  • 125 g iaurt grecesc
  • 1 linguriță pastă sau extract de vanilie
  • 5 linguri lapte
  • 250 g făină cu agent de creștere sau 250 g făină albă și 10 g praf de copt
  • 1 linguriță praf de copt
  • 200 g zmeură proaspătă sau congelată
  • 75 g picături de ciocolată albă.
  • Pentru decor:
  • 30 g ciocolată albă
  • câteva fructe de zmeură
  • zahăr pudră după gust.

Brioșe cu zmeură și ciocolată albă - Mod de preparare

Mai întâi preîncălzește cuptorul la 180°C și pregătește o tavă pentru 10-12 brioșe, tapetată cu hârtii speciale.

Pentru blatul brioșelor mixează untul moale împreună cu zahărul tos și zahărul brun până când obții o compoziție deschisă la culoare și pufoasă. Adaugă ouăle, pe rând, mixând bine după fiecare. Încorporează vanilia și iaurtul grecesc. Toarnă laptele și amestecă până la omogenizare.

Într-un bol separat, amestecă făina cu praful de copt. Adaugă ingredientele uscate peste compoziția lichidă și amestecă doar până când nu mai observi urme de făină. Nu mixa excesiv, deoarece brioșele pot deveni dense.

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Păstrează câteva fructe pentru decor, apoi încorporează cu grijă zmeura și picăturile de ciocolată albă folosind o spatulă. Dacă utilizezi zmeură congelată, nu o dezgheța înainte.

Umple formele de brioșe aproximativ trei sferturi.

Presară deasupra câteva bucățele suplimentare de ciocolată albă și câteva fructe de zmeură.

Coace delicioaseșe brioșe cu zmeură și ciocolată albă timp de 25-30 de minute, până când devin aurii și trec testul scobitorii.

Lasă-le să se răcească 10 minute în tavă, apoi transferă-le pe un grătar. După răcire, stropește-le cu ciocolata albă topită și presară puțin zahăr pudră.

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Sfaturi pentru cele mai bune brioșe

Folosește ingrediente la temperatura camerei pentru o textură mai fină.

Amestecă aluatul cât mai puțin după adăugarea făinii.

Zmeura congelată oferă rezultate excelente și își păstrează mai bine forma în timpul coacerii.

Pentru un gust mai intens, poți crește cantitatea de ciocolată albă la 100 g.

Aceste brioșe cu zmeură și ciocolată albă se păstrează fragede până la 3 zile într-o cutie închisă ermetic.

Vei obține brioșe înalte, pufoase și parfumate, cu un miez umed, punctat de fructe de zmeură și bucățele de ciocolată albă topită. Gustul dulce al ciocolatei este perfect echilibrat de nota ușor acrișoară a fructelor, iar aroma de vanilie completează armonios întregul desert.

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