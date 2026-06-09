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Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, s-a mutat singură. Cum arată apartamentul în care locuiește

Ianca Simion, fiica prezentatorului celebru de la Antena 1, și-a luat inima în dinți și s-a mutat singură. La 21 de ani, tânăra a prezentat pe rețelele sociale apartamentul în care locuiește.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 13:08 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 13:21
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, s-a mutat singură. Cum arată apartamentul în care locuiește | antena 1
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Ianca Simion, fiica prezentatorului TV Răzvan Simion, traversează o perioadă plină de schimbări și realizări importante.

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, s-a mutat singură

La doar 21 de ani, tânăra a bifat două momente speciale într-un interval scurt: absolvirea facultății și mutarea în propria locuință.

Recent, Ianca le-a arătat urmăritorilor din mediul online primele imagini din apartamentul pe care și l-a amenajat după bunul plac. Vizibil încântată de noul început, aceasta a mărturisit că locuința a început deja să capete personalitate și să se transforme în spațiul la care visa de mult timp.

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„Mai lipsesc câteva detalii, dar deja acest loc se simte ca acasă. Fiecare dimineață pare mai liniștită, fiecare seară mai blândă, iar fiecare colț îmi amintește cât de frumos este să construiești un loc care să te reprezinte”, a transmis Ianca pe rețelele sociale, arată acest site.

Tânăra a optat pentru un design luminos și elegant, inspirat din stilul mid-century modern, completat de elemente retro și texturi atent alese. Amenajarea pune accent pe confort și pe o atmosferă caldă, iar fiecare piesă pare să fi fost aleasă pentru a reflecta personalitatea sa.

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„Mi-am dorit un spațiu care să mă reprezinte, cu multă lumină, linii simple și detalii care spun o poveste”, a explicat ea.

Un nou capitol după absolvirea facultății

Mutarea vine la scurt timp după ce Ianca și-a încheiat studiile universitare. Ea a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din țară.

La ceremonia de absolvire au fost prezenți mama sa, Diana, fratele ei și alte persoane apropiate din familie. Imaginile publicate atunci au fost apreciate de numeroși urmăritori, care au felicitat-o pentru reușita academică și pentru noul început din viața sa.

Absența lui Răzvan Simion de la festivitate a fost observată de o parte dintre internauți, care au comentat situația în mediul online. Prezentatorul nu a putut participa din cauza obligațiilor profesionale, fiind implicat în filmările emisiunii pe care o realizează.

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În ciuda comentariilor apărute, Ianca a preferat să își păstreze discreția și să se concentreze asupra momentelor importante pe care le trăiește. După finalizarea studiilor și mutarea în propria locuință, tânăra pare pregătită să înceapă un nou capitol, într-un spațiu creat exact așa cum și l-a imaginat.


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