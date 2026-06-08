Rezultate Loto, 7 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,86 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 7 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 11 iunie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 7 iunie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi | sursa foto: Shutterstock/AI

Joi, 11 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 7 iunie 2026, Loteria Romana a acordat 25.400 castiguri in valoare totala de peste 2 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 7 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română pentru tragerile de joi, 11 iunie

La tragerea Noroc s-a caștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 57.571,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Otopeni.

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Rezultate Loto la Noroc, duminică, 7 iunie 2026: 7 0 2 5 8 3 3

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 7 iunie 2026:

Rezultate Loto la Joker duminică, 7 iunie 2026: 6, 16, 9, 5, 37 +12

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 7 iunie 2026: 8 9 3 2 7 0

Rezultate Loto 5/40, duminică, 7 iunie 2026: 2, 4, 40, 32, 25, 16

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 7 iunie 2026: 2 4 2 3 0 5

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 7 iunie 2026: 48, 18, 22, 27, 46, 15

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,86 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,32 milioane de euro

Joi 11 Iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica 7 iunie , Loteria Romana a acordat 25.400 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).