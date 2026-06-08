Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 7 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,86 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Rezultate Loto, 7 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,86 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 7 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 11 iunie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 13:37 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 13:38
Galerie
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 7 iunie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de joi | sursa foto: Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Joi, 11 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 7 iunie 2026, Loteria Romana a acordat 25.400 castiguri in valoare totala de peste 2 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 7 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română pentru tragerile de joi, 11 iunie

La tragerea Noroc s-a caștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 57.571,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Otopeni.

Articolul continuă după reclamă
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 7 iunie 2026: 7 0 2 5 8 3 3

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 7 iunie 2026:

  • Rezultate Loto la Joker duminică, 7 iunie 2026: 6, 16, 9, 5, 37 +12
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 7 iunie 2026: 8 9 3 2 7 0
  • Rezultate Loto 5/40, duminică, 7 iunie 2026: 2, 4, 40, 32, 25, 16
  • Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 7 iunie 2026: 2 4 2 3 0 5
  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 7 iunie 2026: 48, 18, 22, 27, 46, 15

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,86 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,32 milioane de euro

Joi 11 Iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica 7 iunie , Loteria Romana a acordat 25.400 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 30,79 milioane de lei (peste 5,86 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 594.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 241.000 de lei (peste 45.900 de euro).

imagine cu o femeie bruneta in sacou rosu ce arata cu degetul spre bile cu numere folosite la loto

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 264.100 de lei (peste 50.300 de euro).

Rezultate Loto azi, 7 iunie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o “Regele”. Gestul pe care puţini l-ar face Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o &#8220;Regele&#8221;. Gestul pe care puţini l-ar face
Observatornews.ro Undă de şoc în imobiliare: "Preţurile vor scădea cu 50%". De ce "trăim într-o bulă mai mare decât în 2008" Undă de şoc în imobiliare: "Preţurile vor scădea cu 50%". De ce "trăim într-o bulă mai mare decât în 2008"
Antena 3 Un bărbat care a câștigat marele premiu la loterie a murit într-un accident de circulație. A fost lovit de un șofer care apoi a fugit Un bărbat care a câștigat marele premiu la loterie a murit într-un accident de circulație. A fost lovit de un șofer care apoi a fugit
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate Loto azi, 7 iunie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 7 iunie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce au putut să găsească anchetatorii în casa fostului preot Cristian Pomohaci. Perchezițiile au scos la iveală totul
Ce au putut să găsească anchetatorii în casa fostului preot Cristian Pomohaci. Perchezițiile au scos la iveală...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x