Fiul Crinei Mardare și Elena Mogîldea au făcut nunta anului. Vezi poze de la evenimentul de vis.

Bubu Cernea și Elena Mogîldea s-au căsătorit. Imagini de la nunta de vis a celor doi | antena 1

Bubu Cernea și Elena Mogîldea și-au unit destinele în cadrul unei nunți spectaculoase. Invitații celebri și momentele care au atras toate privirile.

Bubu Cernea și Elena Mogîldea s-au căsătorit

Fiul Crinei Mardare, apreciat pentru cariera sa de muzician și considerat unul dintre cei mai cunoscuți toboșari din România, și-a construit de-a lungul anilor propriul drum în industria muzicală. Alături de el se află Elena Mogîldea, actriță cunoscută publicului din seriale de succes precum „Lia – Soția soțului meu” și „Adela”. Cei doi formează de ani buni un cuplu discret și solid.

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Pentru marele eveniment, Bubu Cernea a ales un costum clasic, cu linii elegante și un aer rafinat. În schimb, mireasa a fost cea care a captat atenția tuturor invitaților. Elena Mogîldea a purtat o rochie tip sirenă, care i-a pus în valoare silueta, completată de un voal lung din dantelă și un buchet delicat de cale albe. Apariția sa a fost apreciată atât de cei prezenți, cât și de urmăritorii care au văzut imaginile distribuite ulterior în mediul online, arată acest site.

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Printre invitați s-au numărat numeroase personalități din showbiz. Cristina Ciobănașu, una dintre prietenele apropiate ale mirilor, a fost prezentă la eveniment, alături de artiste precum Irina Rimes și Ioana State. Atmosfera a fost întreținută de momente artistice speciale, iar invitații s-au bucurat de un program care a ținut ringul de dans ocupat până târziu în noapte.

Unul dintre cele mai emoționante evenimente ale serii

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost oferit chiar de Crina Mardare, care a pregătit o surpriză pentru cei doi miri și pentru invitați. De asemenea, Damian Drăghici și trupa Zdob și Zdub au contribuit la atmosfera de sărbătoare prin recitalurile lor apreciate de public.

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Mirii au impresionat și prin modul în care au ales să își invite oaspeții la eveniment. În locul invitațiilor tradiționale pe hârtie, aceștia au optat pentru o variantă digitală și interactivă, cu un design modern și acces rapid la toate informațiile importante despre nuntă. Confirmarea prezenței se realiza printr-un simplu click, idee care a fost apreciată de invitați și considerată una dintre cele mai originale alegeri ale evenimentului.

Prin eleganță, atenția la detalii și atmosfera plină de emoție, nunta lui Bubu Cernea și a Elenei Mogîldea a fost una dintre cele mai frumoase apariții mondene ale anului.