Conserve cu excremente de urs, vândute la raft. Ce preț are o bucată și la ce sunt folosite

În mediul online s-a discutat intens, în ultimele zile, despre un produs vândut pe rafturile magazinelor. Este vorba despre conservele cu excremente de urs, care sunt comercializate în mai multe supermarketuri din România și poartă numele de ”Urme de urs”.

”Urme de urs. Produs surpriză, excrement de urs ambalat. 100% natural, excrement de urs. Nu este pentru consum uman. A se păstra la max. până la 10 grade Celsius.”, scrie pe eticheta de pe conserva controversată.

Ba mai mult, deși e specificat că nu este vorba despre un produs alimentar, există menționată și o dată de expirare. Mai exact, produsul nu mai este în regulă la 22 ore de la deschiderea lui.

La ce se folosesc conservele cu excremente de urs

Pe rafturile magazinelor din două orașe din România a apărut un produs care a ridicat semne de întrebare oamenilor. Este vorba despre conservele cu excremente de urs, care nu au un preț de neglijat: 40 de lei. Pe eticheta lor este menționat faptul că acestea nu conțin gluten, conservanți și sunt vegane.

Mai bizar este faptul că deși se specifică faptul că nu este un produs alimentar, sunt menționate aceste lucruri. ”Urme de urs”, căci așa se numește conserva, sunt produse de o firma care susține că sunt autentic-secuiești.

Aparent, excrementele de urs sunt doar un suvenir, fără a avea o utilitate. După ce oamenii au fost șocați de conservele pe care le-au găsit pe rafturi, șeful OPC spune că nu poate să le scoată de la comercializare.

”Se vinde la noi în judeţ, am găsit la Târgu Secuiesc, într-un bar care are franciza celor de la Lixid Project, cei care fac berea Csíki Sör şi chipsurile cu aceeaşi denumire. Am înţeles că e un fel de suvenir, nu au putut să ne dea o explicaţie. Se dă şi un termen de valabilitate, care e aiurea, nu înţeleg la ce să dai termen de valabilitate dacă nu este produs alimentar.

Traducerea nu este completă, se afirmă acolo că este produs secuiesc, produs în Székelyföld şi că se poate lucra cu el, se poate lua în mână şi mula ca o plastilină, aşa mi s-a explicat. Te-ai putea juca cu el, într-un fel, dar nu ştiu dacă e în regulă, ce se întâmplă dacă un copil se joacă cu el şi îl bagă în gură?”, a precizat șeful OPC, conform Spynews.

