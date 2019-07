Alex a fost mușcat de o viperă într-un parc din Deva. Mama e disperată: „Tremură, mâna e umflată de venin"

Alexandru se afla în fața blocului din Deva, la joacă, alături de alți copii, când a fost mușcat de șarpe. Au început imediat frisoanele, iar mână i s-a umflat foarte tare. Mama l-a dus la spitalul din oraș, dar medicii au decis să-l trimită la Timișoara, pentru că viața îi era pusă în pericol, mușcătura fiind, de fapt, de viperă.

„Se presupune că ar fi mușcătură de viperă, iar umflătura a evoluat foarte agresiv. Am mers la Urgența din Deva, unde i-au făcut ser antiviperin și, după aproximativ o oră, ne-au trimis la Timișoara, cu ambulanță cu medic. Pe drum a avut frisoane, iar mâna i se umflase foarte tare. La Timișoara am mers tot la urgență, unde i-au făcut mai multe analize, i-au dat perfuzii și ne-au transferat pe secția de Chirurgie. M-au contactat mai mulți părinți, inclusiv din zona de case de la poalele Cetății, care mi-au spus că și la ei în curți au apărut șerpi care par a fi vipere. Am stabilit să ne adresăm cu o petiție la primărie, poate se rezolvă ceva”, a declarat Daniela Lupaș, mama copilului, pentru ziardehunedoara.ro.

Un copil de 13 ani, din Deva, despre care medicii au apreciat că ar fi fost muşcat de o viperă, a primit îngrijiri medicale la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a spitalului din oraş, după administrarea serului antiviperin el fiind transferat la spitalul de copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara, a informat, vineri, Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara

"Pacientul, în vârstă de 13 ani, s-a prezentat la UPU în jurul orei 22,30. Având în vedere simptomele, se presupune că a fost muşcat de viperă de un deget, i s-a administrat ser antiviperin şi a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 'Louis Ţurcanu' din Timişoara' ", a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva, Delia Băda.

Potrivit acesteia, SJU Deva are în stoc ser antiviperin pentru situaţiile de urgenţă.

Ce faci în cazul unei mușături de viperă

În cazul unei muşcături de viperă, pacientul trebuie transportat de urgenţă la spital pentru administrarea serului antiviperin. Efectele unei muşcături de şarpe veninos variază în funcţie de vârstă, condiţia fizică şi starea de sănătate a victimei, au afirmat reprezentanţii SJU Deva.