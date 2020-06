Tânără de 39 de ani, ucisă de coronavirus în doar câteva ore. Anemona nu suferea de alte afecțiuni: ”Acuza o tuse ușoară, dar starea ei s-a alterat brusc!”

”Pacienta s-a prezentat în stare foarte bună. Acuza o tuse uşoară, din când în când, rară. Am consultat-o. Pulmonar, era totul ok, temperatura 36 cu 8. A tuşit o dată, provacată fiind. La întrebarea legată de un eventual contact cu un caz Covid, răspunsul a fost negativ. A spus că are doar o tuse de una, două zile.”, a declarat Mirel Duda, medic centru de permanență Alba Iulia.

Pentru că nu avea simptome şi nici nu se încadra în definiţia de caz, Anemonei NU i s-a făcut testul pentru coronavirus.

Restaurantele rămân închise și după 1 iulie. Izolarea ar putea fi reintrodusă la revenirea în țară. Autoritățile amână noul val de relaxare

Medicul a diagnosticat-o cu o simplă infecţie respiratorie, i-a recomandat un tratament şi a trimis-o acasă. A doua zi, la prima oră, Anemona a ajuns la Urgenţe, în stare gravă. Abia atunci i s-a făcut testul Covid. Rezultatul: pozitiv.