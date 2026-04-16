Cum au reușit ofițerii sub acoperire să prindă suspecții în operațiunea Coiful de la Coțofenești. Noi detalii au ieșit la iveală

Coiful dacic de la Coțofenești de la Muzeul Drents a luat cu asalt lumea artei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Aprilie 2026, 10:14 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 10:49
Probele prezentate în instanță au arătat că trei indivizi mascați au intrat în muzeul Drents din Olanda și au acționat extrem de repede. | Hepta & Profimedia

Recent ofițerii sub acoperire au reușit recupereze două brățări de aur și Coiful dacic. Cei trei suspecți implicați au fost capturați și riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 44 luni și 5 ani și 6 luni. Procurorii din Olanda care anchetează cazul au vorbit despre acest furt ca fiind unul „de natură excepțională”.

Cum au reușit polițiștii sub acoperire să îi captureze pe hoți

Probele prezentate în instanță au arătat că trei indivizi mascați au intrat în muzeul Drents din Olanda și au acționat extrem de repede. Ei au spart vitrinele cu niște ciocane și au furat obiectele de mare valoare, fugind în mai puțin de 1 minut.

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere, cei trei poartă lanterne pe cap și sunt extrem de rapizi când vine vorba de spartul vitrinelor și sustragerea obiectelor de aur. Chiar dacă în muzeu se pare că ei s-au coordonat extrem de bine și au fost foarte atenți, hoții au abandonat într-un container din apropiere de Assen o geantă pe care au folosit-o în timpul acestei operațiuni și niște haine.

După ce obiectele au fost supuse unor teste ADN, specialiștii au confirmat implicarea a doi dintre suspecți. Anchetatorii au descoperit și că cei trei suspecți ar fi stat împreună într-o casă din parcul Lunsbergen din zona Borger. Acolo ei au găsit mai multe probe care îi incriminează.

Tot în urma anchetei detaliate s-a aflat că unul dintre suspecți a cumpărat uneltele folosite în timpul jafului de la un magazin de construcții din zonă. Poliția olandeză a ales să acționeze cu ajutorul unor ofițeri sub acoperire.

Astfel, trei ofițeri s-au prefăcut că sunt comercianți de artă și au intrat în contact cu cei trei suspecți. Ei au reușit să confirme că obiectele de patrimoniu furate se află în continuare în posesia celor trei hoți. Suspecții nu și-au dat seama că negociază cu ofițeri sub acoperire, iar astfel autoritățile au reușit să pună mâna pe piesele de muzeu furate.

Cu toate acestea, ei nu au reușit să recupereze tot pentru că o brățară este în continuare dispărută. Doi dintre suspecți au decis ulterior să colaboreze cu ancheta și astfel procurorii au solicitat ca pedeapsă pentru ei 44 de luni de închisoare, în timp ce cel de-al treilea neagă cu vehemență implicarea lui și riscă să stea după gratii 5 ani și 6 luni.

