Odată cu apropierea sezonului rece, tot mai multe persoane verifică ferestrele pentru a se asigura că acestea se închid corect și nu permit pătrunderea aerului rece în locuință.

Cum reglezi termopanele pentru iarnă ca să nu mai intre frigul în casă. Detaliul pe care mulți români îl ignoră | Shutterstock

Dacă simți curent pe lângă tâmplărie, mânerul se mișcă greu sau fereastra nu se închide corespunzător, este posibil să fie nevoie de o reglare. Totuși, înainte de a interveni asupra mecanismelor, este important să identifici cauza problemei.

Conform informațiilor publicate de Calculator-Termopane.ro, reglarea termopanelor trebuie realizată în funcție de tipul feroneriei și de starea ferestrei. În unele cazuri, ajustarea presiunii de închidere poate îmbunătăți etanșarea, însă garniturile deteriorate, uzura componentelor sau un montaj necorespunzător pot necesita alte intervenții.

Există reglaj de vară și de iarnă la termopane?

Expresiile „reglaj de vară” și „reglaj de iarnă” sunt folosite frecvent pentru a descrie modificarea presiunii cu care cerceveaua apasă pe garniturile de etanșare atunci când fereastra este închisă. Unele sisteme de feronerie permit ajustarea acestei presiuni prin intermediul unor puncte de închidere, care pot fi reglate cu o cheie potrivită.

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Cu toate acestea, nu toate ferestrele din PVC dispun de un reglaj sezonier. Unele mecanisme sunt concepute să funcționeze cu o presiune stabilă, fără să necesite modificări în fiecare toamnă. De aceea, înainte de a schimba poziția elementelor de închidere, este recomandat să verifici instrucțiunile producătorului.

Cum îți dai seama că termopanele au nevoie de reglaj?

Unul dintre cele mai evidente semne este apariția curentului de aer în apropierea ferestrei. Dacă simți aer rece pe lângă ramă, este posibil ca aceasta să nu se închidă etanș. Totuși, senzația de frig poate fi provocată și de temperatura scăzută a sticlei sau de probleme apărute în zona de montaj.

Un alt indiciu este mânerul care se închide cu dificultate. Acesta poate semnala o problemă de aliniere, lipsa întreținerii feroneriei sau o presiune de închidere necorespunzătoare. Dacă fereastra atinge rama ori trebuie ridicată pentru a se închide, poziția cercevelei ar putea necesita corectare.

De asemenea, garniturile trebuie verificate cu atenție. Dacă sunt crăpate, deformate sau desprinse, simpla ajustare a feroneriei nu va rezolva problema. În funcție de gradul de uzură, poate fi necesară curățarea, întreținerea sau înlocuirea acestora.

Cum reglezi termopanele pentru iarnă?

Primul pas este identificarea tipului de feronerie. Deschide fereastra și examinează marginea cercevelei pentru a observa punctele de închidere. Dacă mecanismul permite ajustarea, consultă instrucțiunile producătorului pentru a afla ce instrument trebuie folosit și cum se modifică presiunea.

Reglajul trebuie făcut cu atenție, fără a forța componentele și fără a trece automat toate punctele de închidere la presiunea maximă. O presiune prea mare poate solicita inutil garniturile, poate îngreuna manevrarea mânerului și poate accelera uzura mecanismului.

După orice ajustare, închide fereastra și verifică dacă mânerul se rotește normal, dacă cerceveaua se aliniază corect și dacă au dispărut eventualele frecări. Dacă mecanismul se blochează sau simți în continuare curent de aer, nu continua să modifici reglajele la întâmplare. În astfel de situații, poate fi necesară verificarea garniturilor, a balamalelor ori a zonei de montaj. Pentru intervenții care depășesc verificările de bază, poți solicita ajutorul unui specialist în reglarea ferestrelor, prin intermediul Termopane-Salamander.ro.

Ce greșeli trebuie să eviți?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este presupunerea că toate termopanele trebuie reglate în fiecare toamnă. În realitate, o fereastră montată și întreținută corespunzător nu necesită automat modificări sezoniere.

De asemenea, creșterea presiunii de închidere nu garantează o izolare mai bună și nici reducerea facturii la încălzire. Dacă problema este provocată de garnituri uzate sau de infiltrații prin rosturile de montaj, reglarea punctelor de închidere nu va elimina cauza.

Pentru pregătirea ferestrelor în sezonul rece, este recomandată și curățarea garniturilor, verificarea balamalelor și lubrifierea feroneriei cu produse potrivite, conform instrucțiunilor producătorului. În același timp, aerisirea regulată a locuinței rămâne importantă pentru menținerea unui nivel adecvat de umiditate și pentru prevenirea condensului.

Când trebuie să apelezi la un specialist?

Dacă fereastra nu se închide corect, mânerul se blochează, cerceveaua atinge rama sau reglajele nu rezolvă problema, este indicat să soliciți ajutor specializat. În funcție de situație, poate fi necesară corectarea poziției ferestrei, înlocuirea garniturilor sau remedierea unor deficiențe de montaj, arată curierul.ro.

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În concluzie, pregătirea termopanelor pentru iarnă nu presupune neapărat trecerea acestora pe un anumit reglaj sezonier. Cel mai important este să verifici starea ferestrelor și să intervii numai atunci când există o problemă reală. O reglare corectă, completată de întreținerea periodică, poate contribui la funcționarea eficientă a feroneriei și la menținerea confortului termic în locuință.