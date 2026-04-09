Cum va circula metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026

Programul Metrorex este conform celui de weekend și sărbători legale în perioada sărbătorilor de Paște.
În perioada 10-13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.
Cum va circula metroul în noaptea de Înviere
Metroul va circula și în noaptea de Înviere, de sâmbătă spre duminică. Între 1:00 și 5:00 dimineața, trenurile circulă la distanță de 20 de minute unul de celălalt.
„În noaptea de Înviere, 11/12 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 – 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 până la ora 5:00, la un interval de circa 20 minute”, au precizat reprezentanții Metrorex într-un comunicat.
Călătorii nu au voie la metrou cu Lumina Sfântă pe care o iau de la biserică.
„Pentru evitarea oricăror evenimente nedorite, accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse etc) este strict interzis”, au precizat reprecentanții Metrorex înainte de Paștele 2026.
Programul slujbelor de Învierea Domnului și în Săptămâna Luminată la Catedrala Patriarhală
Programul slujbelor, potrivit basilica.ro este:
Sfânta și Marea Sâmbătă
8:00 – Ceasurile
10:00 – Liturghia Sf. Vasile cel Mare, unită cu Vecernia
13:30 – 19:30 Catedrala Patriarhală va fi închisă
23:30 – Canonul Sâmbetei celei Mari
Săptămâna Luminată (11–18 Aprilie 2026)
Duminica Învierii (Sf. Paști)
00:00 – Utrenia Învierii și Sf. Liturghie
12:00 – A doua Înviere
Luni
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Marți
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Miercuri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Joi
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Vineri
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:30 – Sf. Liturghie și Sfințirea mică a apei
16:00 – Ceasul Paștilor, Vecernia și Acatistul Învierii
Sâmbătă
07:30 – Ceasurile Paștilor și Utrenia
09:00 – Sf. Liturghie
16:00 – Ceasul IX, Vecernia și Litia
18:00 – Acatistul Învierii