Antena Căutare
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică

Programul mall-urilor din București se modifică în perioada Sărbătorilor Pascale. Iată cum vor funcționa centrele comerciale în VInerea Mare, în Sâmbăta Mare, în Duminica Paștelui și în Lunea Luminată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 13:08 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 13:21
Galerie
Programul mall-urilor din București de Paște 2026 | Shutterstock

În perioada sărbătorilor pascale din 2026, marile centre comerciale din București vor avea un program special, cu ore reduse în Sâmbăta Mare. În Duminica Paștelui, un singur mall va fi deschis după prânz, și anume AFI Cotroceni.

Program Paște 2026 AFI Cotroceni

Articolul continuă după reclamă
  • Până pe 10 aprilie inclusiv, centrul comercial funcționează după program normal, între 10:00 și 23:00.
  • În Sâmbăta Paștelui (11 aprilie), mall-ul va fi deschis în intervalul 10:00 - 20:00.
  • În prima zi de Paște (12 aprilie), AFI Cotroceni rămâne deschis, iar oamenii pot merge acolo la o plimbare în mall între orele 14:00 și 22:00.
  • În a doua zi de Paște (13 aprilie), programul revine aproape de normal: 10:00 - 22:00.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program Paște 2026 Băneasa Shopping City

  • Pe 10 aprilie (Vinerea Mare), mall-ul este deschis între 10:00 și 22:00.
  • În Sâmbăta Mare, programul este redus, cu închidere la 19:00.
  • În ziua de Paște, centrul comercial este închis.
  • Băneasa Shopping City se redeschide pe 13 aprilie, în Lunea Luminată, cu porgram între 10:00 și 23:00.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program Paște 2026 ParkLake Shopping Center

  • În Vinerea Mare, majoritatea magazinelor și restaurantelor funcționează până la 22:00, însă hipermarketul și cinematograful rămân deschise până la 23:00.
  • În Sâmbăta Mare, programul diferă astfel: hipermarket: 08:00 - 19:00, magazine și restaurante: până la 20:00, cinema și sală fitness: se închis mai devreme.
  • În Duminica Paștelui toate spațiile comerciale sunt închise.
  • În a doua zi de Paște, mall-ul revine la program extins, majoritatea unităților funcționând până la 22:00, iar cinematograful până la 23:00.

    INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program Paște 2026 Veranda Mall

  • Vineri, 10 aprilie, programul la Vernada Mall este normal.
  • Sâmbătă, 11 aprilie, magazinele și restaurantele sunt deschise între 10:00 și 19:00, iar hipermarketul deschide mai devreme, de la 07:00.
  • În ziua de Paște, mall-ul este închis.
  • Pe 13 aprilie, se redeschide cu program între 10:00 și 22:00.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program Paște 2026 Sun Plaza

  • În Vinerea Mare, programul este 10:00 - 22:00.
  • În Sâmbăta Mare, magazinele din mall funcționează până la 18:00.
  • În Duminica Paștelui, mall-ul este închis.
  • În a doua zi de Paște, se redeschide între 10:00 și 22:00.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program Paște 2026 Plaza România

  • Vineri, pe 10 aprilie, programul este normal.
  • În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, mall-ul este deschis între 10:00 și 18:00.
  • În ziua de Paște, este închis.
  • Pe 13 aprilie, programul este 10:00 - 22:00.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Program Paște 2026 Promenada Mall București

  • În Sâmbăta Mare, mall-ul funcționează între 10:00 și 18:00.
  • În Duminica Paștelui, este închis.
  • În a doua zi de Paște, programul este 10:00 - 22:00.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

mall

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x