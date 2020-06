Noi controverse despre termoscanare: "Se preiau informații personale, prin amprenta facială, și se transmit mai departe"

Deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, a făcut din nou declarații controversate. Într-o intervenția la Antena 3, acesta susține că termoscannerele ar fi extrem de periculoase deoarece ne-ar lua și amprenta facială și toate datele personale.

”Dacă vin aceste scannere cu soft integrat, cineva trebuie să garanteze populației că informațiile nu ajung niciunde. Eu am vorbit cu mai mulți IT-iști și mi-au spus că soft-ul integrat, la un termoscanner de tip tunel, care are un soft integrat, soft-ul ăla integrat preia informațiile. Și eu am întrebat.. aceste informații, garantează cineva că se duc sau nu se duc undeva? Atâta timp cât nu apare cineva din Guvernul României care să garanteze că informația ta nu ajunge niciunde, e un semn de întrebare”, a declarat Cătălin Rădulescu.

