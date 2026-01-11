Cât costă, de fapt, să ai grijă de un copil și cât costă să trăiești singur în 2026. Care este mai avantajos în economia de astăzi

Traiul de zi cu zi a devenit din ce în ce mai costisitor pentru români. Iată cât te costă un copil și cât te costă să să trăiești singur în zilele noastre.

Să ai sau nu un copil ar trebui să fie o alegere proprie și să nu poarte greutatea unui statut financiar. Însă, de multe ori, situația financiară este cea care dictează alegerile importante în viață.

În acest articol o să facem un calcul rapid pentru a vedea ce înseamnă din punct de vedere financiar viața cu un copil și cea în care trăiești singur. Trebuie să ținem cont de faptul că ceea ce unii pot numi dezavantaje sunt, de fapt, avantaje în ochii altuia.

Cât costă să crești un copil în România în 2026

Creșterea unui copil nu este deloc simplă în economia de astăzi. De la sprijinul emoțional inexistent pe care îl oferă statul, până la cel financiar din ce în ce mai precar, tinerii părinți pot fi considerați curajoși că aleg să aducă pe lume un copil.

Bugetul unei familii trebuie să fie destul de substanțial pentru a asigura confortul și minimul necesar unui copil, de la naștere și până la 18 ani, dacă nu și mai departe. Familiile cu venituri medii sunt la limită deseori cu toate cheltuielile lunare.

Încă de la naștere sunt costuri mari. Pentru femeile care nu au asigurare, nașterea este gratuită la stat doar în caz de urgență, altfel costurile spitalizării variază între 60 și 100 de euro pe zi, în funcție de unitatea medicală și serviciile oferite. Pentru femeile care au asigurare medicală, nașterea în spitalele de stat este gratuită, însă cu posibile costuri suplimentare.

Conform unei surse, pentru femeile asigurate, nașterea în spitalele publice este acoperită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Aceasta include:

- Nașterea naturală sau prin cezariană, în funcție de indicațiile medicale.

- Îngrijirea postnatală a mamei și nou-născutului.

- Spitalizarea standard, fără facilități suplimentare.

Cu toate acestea, părinții trebuie să se aștepte la unele costuri suplimentare frecvente, care să le îmbunătățească întreaga experiență. Aici intră onorariile informale pentru personalul medical:

- Medicul ginecolog: între 800 și 1.500 lei.

- Medicul anestezist: între 250 și 400 lei.

- Medicul neonatolog: între 100 și 150 lei.

- Moașa: aproximativ 50 lei.

- Asistente medicale: între 5 și 10 lei per intervenție .

- Rezervarea unei camere private: între 200 și 500 lei pe noapte, în funcție de spital și facilități.

- Alte cheltuieli: produse de igienă personală, haine pentru nou-născut, alimente speciale, etc.

Prețurile diferă și la spitalele private. Potrivit unei surse, acestea pornesc, în București, de la 4.500 de lei și pot atinge pragul de 10.000 de lei, în funcție de pachetul dorit.

De la maternitate se pleacă acasă, iar de aici începe noua viață. Cu pamperși (aproximativ 1 leu unul, între 8 și 10 consumați pe zi), hăinuțe, creme, produse de igienă, biberoane sau nu, pompă de muls, lapte praf - dacă este cazul -, produse de igienă pentru mamă, controale medicale regulate atât pentru copil, cât și pentru mamă. La toate acestea se pot adăuga costuri dacă există complicații sau lucruri neprevăzute care țin de sănătate și nu numai.

Costurile în primul an pot varia între 700 de lei (alocația celor mici) și peste 10.000 de lei.

Costurile unei grădinițe private trece de 2.000 de lei în București, iar în alte localității se poate ridica până la 1.200 - 1.500 de lei, pentru cele cu program prelungit. Nici în unitățile de stat nu sunt costuri cu mult mai mici. La tarifele standard se adaugă și costuri suplimentare pentru hainele de schimb, petrecerile organizate, activitățile extrașcolare și altele de acest tip.

După vâsta de 6 ani, copilul intră la școală. Deși, pe hârtie, școala de stat este gratuită, în 2024, conform studiului realizat de asociația Salvați Copiii, cheltuielile părinților pentru un singur copil se ridică, în medie, la 9.818 lei. Astfel că, în 2026, aceste costuri ne putem aștepta doar să crească.

Odată cu trecerea la liceu, costurile cresc din nou. Pe lângă cele necesare, părinții trebuie să asigure meditațiile copiilor (între 800 și 1.200 de lei pe lună, conform unei surse), dar și petrecerile mult mai elaborate, cursurile suplimentare și alte activități recreative și de formare.

După liceu, vine facultatea, cu alte costuri: fie de școlarizare, fie pentru locuință, transport (dacă este într-o altă localitate sau țară). Deși unii studenți aleg să se angajeze, programul multora nu le permite acest lucru, astfel că sunt susținuți de părinți în continuare până la terminarea studiilor.

Astfel că, la o analiză sumară, până la vârsta de 18 ani, copiii au nevoie de cel puțin 380.000 de lei pentru o dezvoltare optimă.

Deși aceste costuri sunt destul de mari, la al doilea copil ele scad de obicei, deoarece multe dintre lucruri sunt refolosite.

Cât costă să trăiești singur în România în 2026

Dacă am aruncat o privire la posibilele cheltuieli ale unor tineri părinți, ei bine, urmează să observăm și cum este viața fără copii.

Potrivit unei surse, o familie cu patru copii, care nu plătește chirie, are nevoie de 10.554,8 lei pentru un trai decent, iar suma crește dacă familia respectivă locuiește în București: 12.208,9 lei.

În cazul unei singure persoane, lucrurile se schimbă. Aceasta ar avea nevoie de 2.969,3 lei dacă nu locuiește în Capitală, și de 3.409,5 lei dacă locuiește în București. În veniturile nu mai reușesc să țină pasul cu cheltuielile zilnice.

Costurile unei persoane singure variază între tipul de locuință, zona în care stă, are credite sau nu. Facturile sunt, în ultimul timp, destul de mari, iar costurile, ei bine, nu se împart. Dacă intervin și ratele lunare, cu dobândă fixă sau nu, lucrurile se schimbă dramatic.

Românii, în general, au un nivel de trai scăzut în comparație cu statele vecine. În Ungaria și Serbia, viața este mai scumpă, dar în Bulgaria, costurile sunt asemănătoare, în timp ce în Republica Moldova, prețurile la alimente și chirie sunt considerabil mai mici.

Potrivit sursei menționate anterior, în Bulgaria cheltuielile sunt cu 2,0% mai mari decât în ​​România, iar chiria este, în medie, cu 9,2% mai mică decât în ​​țara noastră. În Serbia totul este mai scump, în medie, cu 5,3% decât în ​​România, în timp ce chiria este, în medie, cu 9,0% mai mare.

În Ungaria, o persoană singură ar avea nevoie de un minim de 3.330,3 lei pe lună, fără chirie. În Bulgaria, 3.030,6 lei, fără chirie, iar în Republica Moldova, 2.677,1 lei.