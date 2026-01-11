Rezultatele loto la extragerile de azi, 11 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 11 ianuarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de duminică, 11 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 11 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 11 ianuarie 2026: +

Rezultate Loto la Noroc Plus, 11 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, 11 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, 11 ianuarie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, 11 ianuarie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, 11 ianuarie 2026:

Report loto 11 ianuarie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se află în joc un report de peste 14,70 milioane de lei, echivalentul a peste 2,89 milioane de euro.

În cazul jocului Noroc, reportul cumulat depășește 5,41 milioane de lei (mai mult de 1,06 milioane de euro).

La Joker, reportul de la categoria I este de peste 46,97 milioane de lei (peste 9,23 milioane de euro), iar la categoria a II-a suma reportată este de peste 570.900 de lei, adică peste 112.200 de euro.

La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 220.900 de lei (peste 43.400 de euro).

În ceea ce privește Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de peste 139.400 de lei, echivalentul a peste 27.400 de euro. De asemenea, la Super Noroc, reportul de la categoria I este de peste 145.200 de lei (peste 28.500 de euro).

Rezultatele Loto de joi, 8 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 8 ianuarie 2026: 38, 42, 9, 7, 20 + 8

Rezultate Loto la Noroc Plus, 8 ianuarie 2026: 0 8 2 1 6 4

Rezultate la Loto 5 din 40, 8 ianuarie 2026: 1, 20, 24, 40, 32, 21

Rezultate Loto la Super Noroc, 8 ianuarie 2026: 2 9 7 3 4 5

Rezultate Loto la Noroc, 8 ianuarie 2026: 9 5 1 0 0 3 6

Rezultate la Loto 6 din 49, 8 ianuarie 2026: 6, 44, 35, 17, 30, 26

Pe 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Acesta a fost în valoare de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro), iar biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.