Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă

Veste tristă în seara zilei de 21 octombrie 2025. S-a aflat că Doru Octavian Dumitru a fost dus de urgență la spital.

Doru Octavian Dumitru nu a mai putut să urce pe scenă | Antena 1

Doru Octavian Dumitru a fost dus de urgență la spital în seara zilei de marți, 21 octombrie 2025. Artistul nu a putut urca pe scenă pentru a-și susține spectacolul și a-a aflat că vor fi anulate inclusiv spectacolele viitoare.

Familia a fost aceea care a transmis un mesaj dureros, după ce Doru Octavian Dumitru nu a mai putut urca pe scenă.

Marți, pe 21 octomrie 2025, celebrul și îndrăgitul Doru Octavian Dumitru a fost dus de urgență la spital din motive medicale. Se pare că starea de sănătate a artistului a fost atât de gravă încât acesta nu a mai putut urca pe scenă.

Totul s-a aflat după ce familia acestuia a transmis un mesaj dureros către fani:

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate.

Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea.

Familia

#DoruOctavianDumitru”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a artistului.

Spectacolul „Globariciu” al lui Doru Octavian Dumitru de la cinematograful Capitol din Onești a fost anulat, ca și alte spectacole viitoare, toate show-urile urmând a fi reprogramate după ce artistul va reuși să treacă peste problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent. Artistul mai avea programate spectacole la Adjud (mâine), joi la Buzău și luni la Sala Palatului din București.

Iată mai jos ce mesaj a transmis acesta, în urmă cu doar câteva zile, pe Facebook:

„Acumulăm zilnic, iar trupul este cel care de cele mai multe ori își impune preferințele. Fără să realizăm că de fapt avem un comportament compulsiv pe care îl aplicăm involuntar fie din prea multă lăcomie, fie ca formă de autotratament emoțional.

colaj foto cu doru octavian dumitru

Câteodată, sătul de atâtea alegeri proaste ale trupului în care se află, sufletul decide să facă curat. Atunci apar crizele existențiale în care ai impresia că totul în tine e gol, fără scop și că, oricât ai încerca ori acumula, nu mai găsești nicio motivație. Dacă corpul și mintea se vor agita încercând să se impună, nu vor face decât să accentueze criza. Tot ce ai de făcut e să accepți a face liniște în tine pentru prima oară cu adevărat. Așa cum nu ai mai făcut-o niciodată. Liniștea să nu o cauți în exterior, ci doar în interiorul tău. Nu te mai opune, nu te mai agita. Pune stavilă gândurilor de contră. Caută liniștea în tine și rămâi în așteptare! Pare greu și chiar imposibil la început. Dar cu răbdare și mai ales stăruință, o să începi să simți cum liniștea își impune ritmul ei în tine. Din acel moment înseamnă că sufletul tău a preluat controlul. #DoruOctavianDumitru”.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

