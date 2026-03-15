Avertisment pentru părinți! Un nou fenomen poate afecta relația cu copiii. Psihologii explică pericolele

Nu mai este vorba doar despre timpul copiilor petrecut în fața ecranelor. Ce explică psihologii și care este cel mai nou fenomen care îi poate afecta pe părinți.

Creșterea copiilor nu a fost niciodată o muncă ușoară. Cu toate acestea, în era digitală pare că tot mai mulți părinți își pun întrebări importante. Psihologii răspund la cele mai multe dintre ele pentru a oferi lămuriri clare.

Atunci când vizitele în cabinetul specialistului par o corvoadă financiară, părinții aleg să se descurce cu ce dețin. De la apariția rețelelor sociale, aceștia publică tot mai multe fotografii și filmulețe din viața micuților, oferind astfel informații personale extrem de importante.

Avertisment pentru părinți! Un nou fenomen poate afecta relația cu copiii

Psihologii au denumit acest fenomen drept „sharenting”, adică părinții sau îngrijitorii vor să se laude cu micuții lor și publică imagini cu aceștia în exces. Astfel, fiecare utilizator are acces nu doar la imagini și filmulețe, ci și la informații relevante despre copii. Unde se află aceștia în fiecare moment, unde învață, unde se joacă sau unde își petrec timpul liber.

Printre riscurile publicării fotografiilor cu copii se numără cyberbullyng, furtul de identitate, crearea de deepfake-uri sau expunerea datelor de localizare.

„Din păcate, din practica mea de cabinet, am văzut că momentul în care părinții conștientizează este destul de departe. Momentul apare când copiii spun: «Nu mai pune poze cu mine. Au râs copiii la școală de mine că eram într-o ipostază și nu m-ai întrebat dacă îmi place poza sau nu». De obicei vorbim deja de copii mai mari, de 7-8 ani sau chiar adolescenți, iar atunci este prea târziu”, a explicat un psiholog pentru Observatornews.ro.

Bullying-ul este foarte precvent între copii, iar din cauza imaginilor pe care le publică părinții, micuții pot avea de suferit la modul real. Atunci când toată lumea cunoaște locul unde învață cei mici și în ce parcuri ajung să iasă în timpul liber, există fără doar și poate un pericul iminent.

Specialiștii recomandă mai multă informare pentru părinți

Pentru a evita situații neplăcute, părinții sunt sfătuiți să se informeze din surse credibile. De asemenea, este necesar să existe mai multe campanii de informare, atât în mediul rural cât și urban, arată specialiștii.

Atunci când părinții aleg să publice informații și fotografii cu cei mici, e foarte important ca amprenta digitală să fie cât mai mică pentru ca aceștia să nu fie expuși unor riscuri.

„Nu spuneți câți ani au, la ce școală învață. Nu știi cine poate ajunge la poarta școlii și spune: «M-a trimis mama să te iau». Este un pericol iminent. Avem o lege anti-bullying și există măsuri, dar sunt la nivel micro. Avem nevoie de campanii mai puternice de informare, astfel încât mesajul să ajungă în toată țara, inclusiv în mediul rural ”, avertizează specialiștii, arată acest site.