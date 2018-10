E lege! Fiscul are dreptul să te amendeze: ANAF bagă spaima în români

Fiscul are dreptul să îți ceară informații în legătură cu alte persoane/firme cu care ai contractat, în scopul clarificării situațiilor fiscale ale acestora din urmă. Potrivit legislației fiscale din România, scrie site-ul de specialitate avocatnet.ro, se pot face astfel de solicitări, în scris, cărora românii sunt obligați să le răspundă, în măsura în care cunosc informațiile respective.

În caz de refuz, se vor aplica amenzi, iar declararea în fals reprezintă infracțiune.

Profit.ro prezintă cazul din Argeș, unde Fiscul a trimis acasă unui contribuabil (persoană fizică, nu firmă) o hârtie prin care îi cere informații în legătură cu alți contribuabili, cu care a contractat cu ocazia nunții sale (formație muzicală, fotograf etc.). Scopul Fiscului? Să ajungă la cei care prestează la astfel de evenimente (și nu numai) și nu-și fiscalizează veniturile.

"Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația de a furniza organului fiscal informațiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În același scop, organul fiscal are dreptul să solicite informații și altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligația de a furniza informațiile solicitate. Informațiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate și de alte mijloace de probă. Cererea de furnizare a informațiilor se formulează în scris. În cerere organul fiscal trebuie să specifice natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate", scrie în Codul de procedură fiscală.

Dacă primești o astfel de solicitare acasă ești obligat să-i răspunzi (cu mențiunea că orice declarație neadevărată are consecințe penale), potrivit Codului de procedură fiscală și să oferi, atât cât știi, informațiile cu privire la care ești întrebat. Iar dacă nu-i răspunzi riști o amendă de câteva mii de lei.

"(...) nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum și nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligației de a furniza organului fiscal informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale" se pedepsește cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, potrivit actului normativ menționat.

Sursa: avocatnet.ro, profit.ro