(P) Ești muncitor necalificat și vrei să te angajezi? Iată ce locuri de muncă ai la dispoziție

Aproape 7.000 de locuri de muncă sunt disponibile în acest moment pe iajob.ro, platforma de recrutare dezvoltată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 16:27 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 16:35
Descoperă ce locuri de muncă au la dispoziție muncitorii necalificați | sursa foto: Profimedia

Aproape în exclusivitate aceste locuri de muncă se adresează candidaților care nu au studii superioare sau care nu au un nivel ridicat de experiență.

Mai mult de jumătate dintre aceste poziții sunt destinate muncitorilor calificați, în special celor care au un nivel minimal de experiență (mai mic de trei ani) sau care nu au deloc experiență de muncă. Iată care sunt domeniile în care se caută cei mai mulți muncitori necalificați:

Retail

Cele mai multe poziții deschise în acest domeniu pentru muncitorii necalificați sunt cele de lucrător comercial, magaziner, recepționer marfă sau stivuitorist. Media salarială netă pentru acest domeniu este de 3.500 de lei pentru un angajat fără calificare și fără experiență.

Industria alimentară

Salariul mediu în industria alimentară este de 3.400 de lei, dacă te angajezi pe o poziție de la baza ierarhiei. Asta înseamnă manipulat marfă, lucrător în depozit, preparator produse culinare, ajutor în bucătărie sau lucrători în fabrică.

Producție

1.200 de locuri de muncă în producție sunt scoase în piață în acest moment pe iajob.ro. Cei mai căutați sunt operatorii de producție pentru care sunt oferite salarii cuprinse între 3.500 și 4.500 de lei pe lună în cazurile în care candidații sunt muncitori necalificați și au un nivel redus de experiență.

Turism / HoReCa

Chiar dacă sezonul turistic se apropie de final, unitățile de cazare și cele din HoReCa (restaurante, baruri, cafenele) caută personal calificat și necalificat. În această perioadă, angajatorii au nevoie de personal în bucătării, la curățenie sau casieri. Media salarială netă pentru candidații care aplică pentru aceste poziții este de 3.500 de lei.

Transport / logistică

Transporturile și logistica sunt două domenii care angajează anual masiv și o bună opțiune pentru cei care nu au studii superioare și nici o calificare profesională. Cei mai căutați sunt șoferii pentru transport de marfă. Condițiile cerute, însă de angajatori sunt legate de absolvirea liceului și, desigur, deținerea permisului de conducere.

Construcții

Construcțiile reprezintă un domeniu pentru care angajatorii au fost nevoiți ca în ultimii ani să apeleze la importul de personal din afara Europei din cauza deficitului de candidați de pe piața locală. Sunt căutați sudori, ugravi, faianțari, instalatori, sudori, fierari - betoniști, iar media salarială o depășește pe cea din celelalte domenii în care este nevoie de muncitori calificați și necalificați, în acest caz ajungând până la 5.000 de lei pe lună.

Dacă ești interesat să te angajezi, intră pe www.iajob.ro, alege orașul, selectează un job disponibil și ia legătura direct cu angajatorul, prin telefon sau Whatsapp. Nu ai nevoie de CV sau cont. Fără complicații, simplu și rapid.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

