Crăciun 2025: Felicitări cu mesaje „Crăciun Fericit” de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook pe 25 decembrie

Crăciunul este prilejul ideal de a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitări/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregătit o serie de imagini cu urarea „Crăciun fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram sau alte platforme ca să le aduci zâmbetul pe buze în Ajunul Crăciunului sau de Crăciun 2025.

Felicitări cu mesaje „Crăciun Fericit” de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook de sărbători | Shutterstock

Dacă ai și tu prieteni sau rude cărora vrei doar să le reamintești că te gândești la ei sau dorești să le urezi „Crăciun Fericit”/ „Sărbători fericite” în Ajunul Crăciunului sau în cele trei zile de Crăciun din 2025, alege o felicitare specială din galeria foto.

Am făcut pentru tine o selecție de mesaje ilustrate, deosebite și potrivite pentru toate categoriile de vârstă, pentru a te ajuta să aduci zâmbetul pe buze chiar și celor mai mofturoși oameni dragi.

Felicitări cu mesaje speciale pentru Crăciun 2025 în imagini

Crăciunul este a doua cea mai importantă sărbătoare creștină după Paște. De aceea, este prilejul ideal pentru reuniri de familie sau cu prietenii. Însă, din păcate, perioada actuală nu mai permite celebrarea Crăciunului ca în anii trecuți.

Tocmai pentru a rămâne în contact cu persoanele dragi, am creat pentru tine mai multe felicitări cu mesaje de „Crăciun Fericit” și „Sărbători Fericite”. Alege una și reamintește-le persoanelor iubite că sunt prezente mereu în inima ta.

Astfel, dacă nu vrei să trimiți sărbătoriților un mesaj banal, poți alege o felicitare pe care să o postezi pe contul tău de Facebook sau să le-o trimiți prin SMS, pe WhatsApp, Instagram, pe Messenger sau alte platforme de social media pe care le folosești.

În galeria acestui articol vei găsi mai multe mesaje foto care conțin urări de Crăciun 2025, tocmai bune de expediat încă din Ajun, pe 24 decembrie.

Crăciun 2025: Mesaje text cu urări de Crăciun Fericit pentru copii, bunici, părinți

Dacă dorești să trimiți un simplu mesaj text prin SMS de Crăciun 2025, am făcut o selecție de urări speciale pe care le poți adapta pentru fiecare prieten, rudă. Iată ce le poți transmite celor la care îți fuge gândul pe 24 și 25 decembrie:

Cel mai bun cadou al sărbătorilor este să-ți petreci timpul cu cei dragi în jurul mesei. Crăciun Fericit! Sper să ai Sărbători de poveste! Te îmbrățișăm.

Crăciunul este momentul ideal pentru a sărbători dragostea și asta o include și pe cea pentru familie. Fie ca spiritul sărbătorilor să ne umple inima și casă. Crăciun Fericit!

Nu îmi pot imagina Crăciunul fără dragostea și grija pe care mi-o porți. Mulțumesc că ai adus magia Crăciunului la mine-n suflet. Sărbători fericite!

Mă simt binecuvântat să am o familie atât de minunată care îmi face fiecare zi să fie specială și Crăciunul să fie deosebit de bun! Crăciun Liniștit!

Crăciun binecuvântat alături de cei dragi sufletului tău!

Sper ca zilele sfinte să-ți aducă liniștea de care ai nevoie. Crăciun Fericit! Să ne auzim cu bine!

Învaţă să culegi din fiecare Sfânt Crăciun: sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarți tot anul cu cei dragi! Îți urez zile minunate alături de familie!

Sărbători calde cu bucurii şi împliniri alături de toți cei pe care îi iubești! Sper ca Moș Crăciun să vă găsească cu sufletul curat. Crăciun fericit!

Lumina Ajunului să-ți aducă liniște și bucurii de Crăciun. Sărbători minunate alături de toți cei dragi ție.

Îți doresc ca următorii ani din viaţă să fie colorați și veseli precum bradul de Crăciun. Crăciun fericit și liniștit! Te îmbrățișez!

Urări vechi/ tradiționale de Crăciun 2025 care încă se mai spun la sate

În unele zone, localnicii nu au renunțat la obiceiul de a recita câteva versuri atunci când se întâlnesc în dimineața Ajunului, pe 24 decembrie, fie pe stradă, fie la Biserică.

„Țâne gazdă masa-ntinsă

Și lumina-n geam aprinsă,

Că-i vremea umblatului

Peste vatra satului,

Pe poteca de mătasă,

Dintr-o casă-n altă casă,

Să ne-adune, bun cu bun,

Sfânta Sară de Crăciun,

Că-i mai Sfântă decât toate,

La mulți ani cu sănătate!” sună urarea tradițională.

În Oltenia, de exemplu, se cântă următoarele versuri de îndată ce gospodarii se trezesc în Ajunul Crăciunului:

„Bună dimineața lui Ajun!

C-a venit într-un ceas bun

Să ne-aducă: porcii grași și unturoși

Și oamenii sănătoși,

Vacile cu viței, oile cu miei, scroafele cu purcei, cloștile cu pui, găinile cu ouă.

La anul și la mulți ani!”

Alte variante de mesaje tradițional de Crăciun 2025 sunt următoarele trei colinde scurte, pe care le poți învăța pentru a îți impresiona familia sau pe cei aproapiați:

„Rămâi, gazdă, sănătoasă

C-ai primit colinda noastră

Şi la anul când venim

Tot aici să te găsim!

Te lăsăm acum, creştine

Dar să ne-ntâlnim cu bine

Şi la anul care vine

Tot cu pace, tot cu bine!

Colindiţa nu-i mai multă

Să trăiască cine-ascultă

Sus la ceruri o-nălţăm

Şi la gazde o-nchinăm

Să rămâneţi sănătoşi

Sănătoşi şi bucuroşi

Sărbătoarea lui Hristos

Să vă fie de folos!”

Ce nume se sărbătoresc de Crăciun 2025. Cui îi spui „La mulți ani” de ziua numelui

În prima zi de Crăciun, peste o jumătate de milion de români obișnuiesc să-și celebreze onomastica. Este vorba despre cei care poartă numele Cristian, Cristina, Cristiana și alte derivate ale acestora.

Se pare că, deși Sfânta Muceniță Hristiana este prăznuită pe 24 iulie în calendarul ortodox, prenumele Cristian și Cristi(a)na amintesc de numele lui Hristos (Cristos, Christos).

Formele moderne ale numelui pe care-l poartă Mântuitorul par să aibă la bază mai ales numele latine Christianus și Christiana (formele grecești sunt Christianos și Christina).

În plus, și vechile forme ale numelui Cristian, respectiv Cârstian, Carstiana, Carstea, Cristel, Cristea, Cristache, Hristea (Hristu), Hristache, Hristina, Hristiana se sărbătoresc tot pe 25 decembrie, de Crăciun.