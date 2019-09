Nu au avut puterea să-i spună! Fetița lui Dani Vicol nu știe că tatăl ei a murit: „Cum să-i explicăm că tati a plecat la Doamne- Doamne?!”

La aproape o săptămână de la accidentul produs de Mario Iorgulecu, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu, familia lui Dani Vicol încearcă să găsească puterea de a învăța să trăiască fără el. Mama tânărului ucis a dezvăluit că cei doi copilași încă nu știu că au rămas orfani de tată.

În timp ce Mario Iorgulescu se luptă pentr viață, într-un pat de spital, familia lui Dani Vicol încearcă să se obișnuiască cu ideea că nu îl vor mai vedea niciodată.

Mama tânărului ucis în accidentul provocat de fiul lui Gino Iorgulescu a dezvăluit, la România TV, că fetița lui Dani, în vâstă de patru ani, nu a aflat încă de moartea tatălui ei.

„Mi-a trebuit două ore să merg să-l văd. Mi-a fost frică să merg să-l văd. Nu ştiam cum arată după acel impact. Eu am aflat târziu, pe la 9 şi ceva. N-a vrut să mă trezească nimeni să-mi spună nimic. Când m-au trezit surorile, am crezut că s-a întâmplat ceva cu soţul. După am aflat că era vorbă de fiul meu, salvarea era la poartă, se pregătiseră, ştiau că o să reacţionez urât.

Copilul meu a murit nevinovat, a lăsat copii în urma. Era singurul meu copil şi să nu rămână el (n.r. – Mario Iorgulescu) nepedepsit. Copilul meu a lăsat o fetiţă de 7 ani şi un băieţel de 4 luni. Fetiţei nu i-am zis că tatăl ei a murit. Am dus-o la bunicii ceilalţi. Nici la ora actuală nu ştie că tatăl ei e mort. Întâi, să-l ducem pe el la locul lui şi apoi vedem cum facem. Am fost şi la psiholog să întrebăm şi au zis că nu e bine să o aducem aici. Sa o ducem într-un parc, sa-i explicam că tati a plecat la Doamne Doamne”, a povestit mama îndurerată.