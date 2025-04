Mireasa, sezon 11. Eleonora a vrut să oprească petrecerea. Cine a încercat să o convingă să renunțe la plan

Eleonora a vrut să închidă petrecerea de sâmbătă seara din casa Mireasa. Concurenta s-a răzgândit în cele din urmă.

Potrivit regulamentului emisiunii Mireasa, dacă unul dintre concurenți merge la somn în timpul petrecerii, aceasta se închide. Eleonora s-a schimbat în pijamele și s-a băgat în pat, exprimându-și intenția de a opri petrecerea, iar mai mulți concurenți au încercat să o convingă să renunțe la plan. În cele din urmă, Eleonora a decis să renunțe la gândul de a opri petrecerea, precizând că se gândește la oamenii care urmăresc seara din casa Mireasa în AntenaPLAY.

Eleonora a precizat că a avut acest plan în gând încă din momentul în care i s-a tăiat de pe lista de cumpărături cântarul pe care și-l dorea.

O concurentă a vrut să oprească petrecerea din casa Mireasa. Ce a spus despre planul său și cine a încercat să o convingă să se răzgândească

Când Liliana a mers la ea, spunându-i că are nevoie de ușile deschise, Eleonora a spus: „Așa am eu chef. Liliana, am decis, așa că lasă-mă în pace! Nu mi s-a cumpărat cântarul, așa că eu nu fac sacrificii. Ar fi o învățătură de minte pentru toată lumea. Îmi pare rău, dar trebuie să mă culc. Eu nu fac sacrificii pentru nimeni”, a spus Eleonora.

După Liliana și Robert, la Eleonora, care era acoperită cu pilota, au mers: Liviu, Amalia și Roberta. Dacă Amaliei și lui Liviu nu le-a răspuns, Eleonora i-a spus Robertei că vea să închidă party-ul.

Ulterior, Eleonora a mers la cameră și a spus că s-a răzgândit.

„M-am decis să îmi schimb părerea despre a dormi și a închide party-ul pentru că mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni implicați în asta!”, a spus Eleonora, precizând că se gândește la oamenii de acasă care urmăresc petrecere. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, tânăra a precizat că se simțea și frustrată pentru că toți cei din jurul ei erau cupluri, iar ea nu are un partener.

