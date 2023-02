FOTO | Locul din România unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din Europa, în această dimineață. Au fost –31 de grade

Iarna și-a întrat cu adevărat în drepturi în mai multe zone din țară. După ce meteorologii au emis o avertizare de vreme severă, dimineața de joi a adus cele mai scăzute temperaturi din acest an, transmite Hotnews.ro.

Astfel, în județul Covasna, gradele au coborât în termometre și până la minus 30, iar la Întorsura Buzăulu s-au întregistrat minus 31 de grade Celsius, în dimineața de 9 februarie 2023. Aceasta fiind, de asemenea, cea mai scăzută temperatură din Europa în această dimineață, mai transmite sursa menționată.

Minus 31 de grade Celsius au fost înregistrate joi dimineața la staţia meteo din Întorsura Buzăului, cea mai scăzută temperatură din această iarnă. Potrivit meteorologului de serviciu minima a fost înregistrată între orele 6,30-7 dimineaţa și ulterior, temperatura a mai crescut uşor.

Cu toate acestea, valorile înregistrate în această diminieață la Întorsura Buzăului nu sunt chiar o surpriză pentru localnici. Localitatea mai este supranumită şi „Mica Siberie”, fiind unul dintre polii frigului din Românoia, din cauza temperaturilor extrem de scăzute ce se înregistrează aici în fiecare an.

De altfel, cea mai scăzută temperatură înregistrată în ultima jumătate de secol aici a fost de minus 35,8 grade Celsius pe data 8 februarie 2005. Recordul nu a mai fost atins din anul 1939.

Cei prezenți la Întorsura Buzăului nu au putut să treacă cu vederea peste acest eveniment și l-au imortalizat în imagini inedite pe care le-au împărtăși apoi cu prietenii virtuali. Un fotograf a imortalizat primele ore ale celei mai friguroase dimineți.

De asemenea, o altă internaută și-a fotografiat animalul de companie cu blana ninsă chiar din dimineața în care s-au înregistrat -31 de grade și a postat imaginea pe contul de Instagram.

Nici în alte zone din țară, aflate sub avertizare de ger, lucruri nu au fost cu mult diferite. Potrivit ANM, Au fost -31,1 C la Întorsura Buzăului, -25,8 C la Târgu Secuiesc, -25,4 C la Brașov, -23,6 C la Joseni și Obârșia Lotrului, -23,2 C la Miercurea Ciuc și Poiana Stampei și -21,1 C la Făgăraș.

La polul opus, cele mai ridicate temperaturi au fost la Moldova Nouă (-3C) și la Constanța, Sulina, Gura Portiței și Șiria (-4 C), mai transmite aceeași sursă.

Cât mai ține gerul în România. Meteorologii au emis o nouă avertizare pentru 13 județe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de vreme deosebit de rece şi ger persistent, valabilă până sâmbătă pe raza a 13 judeţe.

Conform prognozei, în intervalul 8 -11 februarie, în cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureşului şi Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, mai ales noaptea şi dimineaţa va fi ger, iar temperaturile minime se vor situa în general între -25 şi -18 grade.

Meteorologii mai averitzează că nopțile și diminețile vor fi local geroase și în restul țării, astfel că temperaturile minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între -18 și -8 grade.

Judeţele vizate de noua atenţionare sunt: Botoşani, Iaşi, Vaslui, Suceava, Neamţ, Bacău, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş. Harghita, Covasna, Sibiu şi Braşov.

