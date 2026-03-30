Antena Căutare
În plin scandal de divorț, Rareș Cojoc a câștigat aur la o competiție importantă. Despre ce e vorba

Deși traversează o perioadă dificilă pe plan personal, Rareș Cojoc a reușit să-și adune toate puterile și să câștige aurul la o competiție importantă de dans. Sportivul a avut-o alături pe Andreea Matei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 30 Martie 2026, 13:57 | Actualizat Luni, 30 Martie 2026, 14:07
Rareș Cojoc demonstrează faptul că problemele din plan personal nu reușesc să-l afecteze, ci din contră, îi oferă forța necesară pentru a muta munții din loc pe plan profesional. Astfel, sportivul înscris la competiția Blackpool Dance Festival a câștigat aurul alături de colega sa, dansatoarea Andreea Matei.

Cei doi au reușit împreună o performanță la care mulți sportivi doar visează. Cu toate acestea, prin muncă și determinare au reușit să ducă la bun sfârșit ce și-au propus. Antrenamentele și-au spus cuvântul în final.

Competiția de dans Blackpool Dance Festival este una dintre cele mai vechi, fiind dedicată acestui sport atât de îndrăgit. Datează de aproape un secol, fiind recunoscută pentru standardele ridicate pe care le are. Tehnica, dar și arta se îmbină pe ringul de dans, iar fiecare sportiv în parte își arată potențialul.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rareș Cojoc și Andreea Matei au reușit să se facă remarcați și nu doar atât, au câștigat aurul pentru România, fiind extrem de atenții la detalii, dar și foarte expresivi în același timp. Dansul pe care l-au pregătit cei doi sportivi a fost fără doar și poate unul dintre cele mai bune din competiție, arată acest site.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu cele 3 bone pe care le avea Andreea Popescu pentru copiii săi! S-a aflat adevărul

Anii de muncă pe care Rareș Cojoc și Andreea Matei îi au în spate și-au spus cuvântul la final. Este un moment extrem de important pentru România și sportul din țara noastră. Rareș Cojoc traversează în prezent o etapă dureroasă pe plan amoros, dată fiind despărțirea de Andreea Popescu. Cu toate astea, a reușit să rămână cât mai concentrat asupra scopurilor sale de pe ringul de dans.

Unde se afla Andreea Popescu în timp ce Rareș Cojoc câștiga cea mai importantă competiție de dans

Vedeta a părăsit locuința în care a trăit alături de Rareș Cojos, și potrivit publicațiilor, s-a mutat cu chirie. Atât fosta dansatoare a Deliei cât și sportivul încearcă să treacă peste ceea ce se întâmplă.

Cât timp Rareș Cojoc s-a aflat la competiția de dans, Andreea Popescu a petrecut o seară de vis alături de prietenele sale.

Citește și: Imagini din apartamentul unde s-a mutat Andreea Popescu, după ce a părăsit penthouse-ul lui Rareș Cojoc. Cu cine locuiește

În ceea ce privește cariera de dansator a lui Rareș Cojoc, acesta a reușit o performanță incredibilă. Turneul la care a luat parte recent era singurul care îi mai lipsea din palmares, asta după ce în 2025 a reușit să aibă succes după succes. Printre titlurile pe care le-a obținut se numără cel de la Sibiu și de la Shanghai.

Actorul James Tolkan din Top Gun a murit. Avea 94 de ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu Românul celebru care se vaită că nu îi ajunge pensia de 10.000 de lei. Şi-a mai luat un serviciu
Observatornews.ro Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Antena 3 O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Rezultate Loto azi, 29 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 29 martie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Rezultate Loto, 26 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11,93 milioane de euro. Ce premii sunt în joc
Rezultate Loto, 26 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11,93 milioane de euro. Ce premii sunt în joc
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat în ea
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au devastat casa
O vilă de lux a fost închiriată pentru o petrecere de 7 persoane. Până la urmă au fost 800 de oameni și au... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Procurorii „l-au călcat“ pe Raed Arafat! Ce decizie s-a luat
Procurorii „l-au călcat“ pe Raed Arafat! Ce decizie s-a luat BZI
REPORTAJ: Ciocnirea „generației ’70” cu corporatiștii: „Care ești, bă, hașier?” E oficial: au dispărut zidarii
REPORTAJ: Ciocnirea „generației ’70” cu corporatiștii: „Care ești, bă, hașier?” E oficial: au... Jurnalul
Cum construiești o garderobă care te salvează în fiecare dimineață
Cum construiești o garderobă care te salvează în fiecare dimineață Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro Observator
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne gravidă
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne... MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x