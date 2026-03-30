În plin scandal de divorț, Rareș Cojoc a câștigat aur la o competiție importantă. Despre ce e vorba

Deși traversează o perioadă dificilă pe plan personal, Rareș Cojoc a reușit să-și adune toate puterile și să câștige aurul la o competiție importantă de dans. Sportivul a avut-o alături pe Andreea Matei.

Rareș Cojoc demonstrează faptul că problemele din plan personal nu reușesc să-l afecteze, ci din contră, îi oferă forța necesară pentru a muta munții din loc pe plan profesional. Astfel, sportivul înscris la competiția Blackpool Dance Festival a câștigat aurul alături de colega sa, dansatoarea Andreea Matei.

Cei doi au reușit împreună o performanță la care mulți sportivi doar visează. Cu toate acestea, prin muncă și determinare au reușit să ducă la bun sfârșit ce și-au propus. Antrenamentele și-au spus cuvântul în final.

În plin scandal de divorț, Rareș Cojoc a câștigat aur la o competiție importantă

Competiția de dans Blackpool Dance Festival este una dintre cele mai vechi, fiind dedicată acestui sport atât de îndrăgit. Datează de aproape un secol, fiind recunoscută pentru standardele ridicate pe care le are. Tehnica, dar și arta se îmbină pe ringul de dans, iar fiecare sportiv în parte își arată potențialul.

Rareș Cojoc și Andreea Matei au reușit să se facă remarcați și nu doar atât, au câștigat aurul pentru România, fiind extrem de atenții la detalii, dar și foarte expresivi în același timp. Dansul pe care l-au pregătit cei doi sportivi a fost fără doar și poate unul dintre cele mai bune din competiție, arată acest site.

Anii de muncă pe care Rareș Cojoc și Andreea Matei îi au în spate și-au spus cuvântul la final. Este un moment extrem de important pentru România și sportul din țara noastră. Rareș Cojoc traversează în prezent o etapă dureroasă pe plan amoros, dată fiind despărțirea de Andreea Popescu. Cu toate astea, a reușit să rămână cât mai concentrat asupra scopurilor sale de pe ringul de dans.

Unde se afla Andreea Popescu în timp ce Rareș Cojoc câștiga cea mai importantă competiție de dans

Vedeta a părăsit locuința în care a trăit alături de Rareș Cojos, și potrivit publicațiilor, s-a mutat cu chirie. Atât fosta dansatoare a Deliei cât și sportivul încearcă să treacă peste ceea ce se întâmplă.

Cât timp Rareș Cojoc s-a aflat la competiția de dans, Andreea Popescu a petrecut o seară de vis alături de prietenele sale.

În ceea ce privește cariera de dansator a lui Rareș Cojoc, acesta a reușit o performanță incredibilă. Turneul la care a luat parte recent era singurul care îi mai lipsea din palmares, asta după ce în 2025 a reușit să aibă succes după succes. Printre titlurile pe care le-a obținut se numără cel de la Sibiu și de la Shanghai.