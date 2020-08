Întâlnire secretă între frații lui Emi Pian și șefii din Poliția Română! Ce au negociat: „Am ajuns la o înţelegere”

citește și: Fratele lui Emi Pian, suspect de omor! Ispita Bianca Pop i-a fost iubită și a dezvăluit ce s-a întâmplat: „I-am blocat”

Acest lucru s-a întâmplat după ce clanul Duduianu a fost aspru criticat pentru faptul că nu a respectat regulile de distanțare socială, la înmormântarea lui Emi Pian.

Emi Pian (Florin Mototolea) a fost ucis

„Când au venit dânşii, domnii poliţişti, şi au venit mai mari, că erau îmbrăcaţi. Am înţeles, am învăţat, ne-au spus de distanţă, măşti. Noi am ajuns la o înţelegere, am respectat legea că ştiam legea. Am promis reprezentanţilor poliţiei, s-au legitimat, dar eu cu durerea mea în suflet nu am reţinut numele.