Interviuri exclusive, imagini de pe covorul roșu și culise de la Cannes. Teodora Tompea transmite live pentru Observator Antena 1

Interviuri exclusive, imagini de pe covorul roșu și culisele celui mai spectaculos festival de film din lume Teodora Tompea transmite în direct de la Cannes pentru telespectatorii Observator Antena 1

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 17:13 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 17:14
Teodora Tompea, prezentatoarea Observator 16, este trimisul special Antena 1 la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Din mijlocul atmosferei de pe Riviera Franceză, jurnalista va aduce cele mai importante momente ale festivalului în casele telespectatorilor. De la aparițiile spectaculoase ale starurilor internaționale până la poveștile din spatele camerelor, publicul Antena 1 va vedea Cannes-ul din interior, prin transmisiuni și materiale speciale realizate de Teodora Tompea.

„Mă bucur și sunt extrem de onorată să fiu la Festivalul de la Cannes în acest an pentru a transmite telespectatorilor Observator Antena 1 nu doar strălucirea de pe covorul roșu, ci și poveștile, emoțiile și miza reală din spatele unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. Vom fi în mijlocul evenimentelor și vom aduce publicului din România imagini, interviuri și momente exclusive direct de pe Riviera Franceză, în acest an în care filmul românesc este acolo unde îi este locul, în lumina reflectoarelor.” - Teodora Tompea, prezentator Observator 16

Teodora Tompea transmite live pentru Observator Antena 1.

Ediția din acest an are o miză specială și pentru România. Regizorul Cristian Mungiu intră în competiția pentru marele trofeu Palme d’Or cu filmul „Fjord”, una dintre cele mai așteptate producții ale festivalului. „Fjord” este primul lungmetraj în limba engleză realizat de cineastul român și îi are în distribuție pe actorul de origine română Sebastian Stan, nominalizat la premiile Oscar 2025 la categoria „Cel mai bun actor într-un rol principal” pentru interpretarea lui Donald Trump în filmul „The Apprentice” și actrița Renate Reinsve, nominalizată la premiile Oscar 2026 la categoria „Cea mai bună actriță în rol principal” pentru interpretarea sa din filmul „Sentimental Value”.

De altfel, după nominalizarea de la Cannes, Teodora Tompea a realizat un interviu exclusiv cu Cristian Mungiu, în care regizorul a vorbit despre tema centrală a filmului și despre tensiunile sociale care au inspirat povestea, precum și despre relevanța României în industria internațională a filmului. “România este în destul de puține domenii la acest nivel de excelență cum e în film”, a declarat Cristian Mungiu în exclusivitate pentru Observator. Interviul integral poate fi urmărit pe observatornews.ro .

România este prezentă la Cannes 2026 și prin alte trei producții selectate în secțiunile festivalului, într-un an considerat unul dintre cele mai puternice pentru cinematografia românească din ultimul deceniu.

Dincolo de glamour și aparițiile spectaculoase, Cannes-ul înseamnă un ritm intens și o desfășurare impresionantă de forțe media. Observator continuă astfel tradiția prezenței la marile evenimente internaționale, cu echipe și jurnaliști cu experiență în transmisiuni speciale și relatări din mijlocul evenimentelor importante.

Transmisiunile în direct, interviurile și reportejele vor putea fi văzute în edițiile Observator, începând de duminică seara. Imaginile fi disponibile pe ObservatorNews.ro şi în aplicaţia Observator News, dar și pe Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

