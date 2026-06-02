Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a emoționat țara întreagă

Explozia din Rahova a avut loc anul trecut, pe 17 octombrie. Blocul din cartierul Rahova a rămas neschimbat după dezastrul nefericit. În urma celor întâmplate, trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Printre victimele care și-au pierdut viața s-a numărat Mirela, o tânără de 25 de ani, însărcinată în luna a șaptea. Din păcate, aceasta nu a supraviețuit tragicului eveniment.

La fața locului, la mai bine de șapte luni de la cele întâmplate, apropiații nu au uitat-o pe Mirela și au făcut un gest sfâșietor. Mirela își dorea să devină mamă de fetiță, însă destinul ei a fost cu totul altul. Explozia puternică din dimineața zilei de 17 octombrie 2025 i-a curmat viața.

Două etaje ale clădirii au fost distruse în urma deflagrației, iar trei persoane au murit. Mirela se afla în apartamentul său în momentul exploziei, împreună cu fratele ei mai mic, în vârstă de 17 ani. Băiatul a reușit să scape ca prin minune, însă Mirela și-a pierdut viața.

Pompierii au găsit-o cu dificultate, deoarece aceasta era prinsă sub o placă masivă de beton. Pentru identificare a fost necesară testarea ADN. Timpul a trecut, dar apropiații nu au uitat-o, iar la mai puțin de un an de la eveniment, aceștia au adus flori și candele lângă blocul afectat.

Recent, în fața blocului din Rahova, oamenii au observat o fotografie a Mirelei, alături de mai multe flori și candele. Apropiații ei nu au uitat-o și își amintesc de ea cu tristețe și durere în suflet pentru cele întâmplate, potrivit imaginilor publicate de Cancan.

„Cu două zile înainte mirosea puternic a gaz. Nu știu dacă a făcut cineva ceva, dacă a verificat cineva. Foarte puternic. Gravida mea nu a putut să iasă pe hol să ducă gunoiul, nu a putut să își facă un ceai. Mi-a spus: miroase a gaze.

El (n.r. fratele Mirelei) era la capul patului lângă ea, la picioarele ei. A fost o fracțiune de moment în care putea să-l strivească și pe el, pentru că l-a izbit de perete. Băiatul a spus că a fost lângă sora lui în momentul tragediei, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer”, declara mama Mirelei la momentul respectiv, potrivit Cancan.

Mirela a fost înmormântată în rochie de mireasă. Când familia a mers să ridice trupul neînsuflețit, mama tinerei a făcut dezvăluiri neașteptate. Aceasta ar fi vorbit cu fiica sa chiar înainte de tragedie, iar Mirela s-a plâns atunci de mirosul de gaze din bloc. Tânăra se pregătea de nuntă, iar familia a ales să o înmormânteze în rochie de mireasă.