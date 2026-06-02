Antena Căutare
Home News Social Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a emoționat țara

Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a emoționat țara

Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a emoționat țara întreagă

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 15:47 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 15:49
Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Gestul a emoționat țara | Observator News/Facebook/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Explozia din Rahova a avut loc anul trecut, pe 17 octombrie. Blocul din cartierul Rahova a rămas neschimbat după dezastrul nefericit. În urma celor întâmplate, trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au suferit răni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare

Printre victimele care și-au pierdut viața s-a numărat Mirela, o tânără de 25 de ani, însărcinată în luna a șaptea. Din păcate, aceasta nu a supraviețuit tragicului eveniment.

La fața locului, la mai bine de șapte luni de la cele întâmplate, apropiații nu au uitat-o pe Mirela și au făcut un gest sfâșietor. Mirela își dorea să devină mamă de fetiță, însă destinul ei a fost cu totul altul. Explozia puternică din dimineața zilei de 17 octombrie 2025 i-a curmat viața.

Articolul continuă după reclamă

Două etaje ale clădirii au fost distruse în urma deflagrației, iar trei persoane au murit. Mirela se afla în apartamentul său în momentul exploziei, împreună cu fratele ei mai mic, în vârstă de 17 ani. Băiatul a reușit să scape ca prin minune, însă Mirela și-a pierdut viața.

Citește și: Explozie într-un bloc din Rahova. Reacția MAI după ce 2 persoane au murit, iar planul roșu a fost activat: „Situația, în dinamică”

Pompierii au găsit-o cu dificultate, deoarece aceasta era prinsă sub o placă masivă de beton. Pentru identificare a fost necesară testarea ADN. Timpul a trecut, dar apropiații nu au uitat-o, iar la mai puțin de un an de la eveniment, aceștia au adus flori și candele lângă blocul afectat.

Gestul a emoționat țara

Recent, în fața blocului din Rahova, oamenii au observat o fotografie a Mirelei, alături de mai multe flori și candele. Apropiații ei nu au uitat-o și își amintesc de ea cu tristețe și durere în suflet pentru cele întâmplate, potrivit imaginilor publicate de Cancan.

„Cu două zile înainte mirosea puternic a gaz. Nu știu dacă a făcut cineva ceva, dacă a verificat cineva. Foarte puternic. Gravida mea nu a putut să iasă pe hol să ducă gunoiul, nu a putut să își facă un ceai. Mi-a spus: miroase a gaze.

El (n.r. fratele Mirelei) era la capul patului lângă ea, la picioarele ei. A fost o fracțiune de moment în care putea să-l strivească și pe el, pentru că l-a izbit de perete. Băiatul a spus că a fost lângă sora lui în momentul tragediei, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer”, declara mama Mirelei la momentul respectiv, potrivit Cancan.

Mirela a fost înmormântată în rochie de mireasă. Când familia a mers să ridice trupul neînsuflețit, mama tinerei a făcut dezvăluiri neașteptate. Aceasta ar fi vorbit cu fiica sa chiar înainte de tragedie, iar Mirela s-a plâns atunci de mirosul de gaze din bloc. Tânăra se pregătea de nuntă, iar familia a ales să o înmormânteze în rochie de mireasă.

DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII. SHERO a ajuns la Londra...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Observatornews.ro Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Antena 3 „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă „Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă
SpyNews Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate Loto, 31 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,49 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi
Rezultate Loto, 31 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,49 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Felicitări și mesaje de 1 iunie 2026. Urări frumoase de Ziua Copilului
Felicitări și mesaje de 1 iunie 2026. Urări frumoase de Ziua Copilului
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
„Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții. Și-a plătit tot creditul la casă
„Suntem bogați!”: Un șofer de camion a găsit un obiect strălucitor în pământ și a dat lovitura vieții.... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau digitalizarea moldovenilor!
Bătaie de joc la adresa siguranței datelor naționale! Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Irineu Darău dau... BZI
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier
Calendarul constituțional îl silește pe Nicușor Dan să nu mai amâne nominalizarea unui nou candidat de premier Jurnalul
Un castel deasupra mării, plaje superbe și seri nesfârșite: farmecul orașului Alanya
Un castel deasupra mării, plaje superbe și seri nesfârșite: farmecul orașului Alanya Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în iunie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x