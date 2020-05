Mărturia unui polițist depistat cu Covid-19. A fost testat de zece ori, iar rezultatele au fost mereu altele: "60 de zile am pătimit"

Calvarul agentului de poliţie a început într-o zi obișnuită, când, dintr-o dată, i-au apărut primele simptome. A fost trimis la Direcţia de Sănătate Publică să-şi facă testul pentru COVID-19.

"Din momentul în care mi-am făcut testul am stat în casă, nu m-am mai dus la serviciu, nu am mai luat contact cu nimeni. Am luat legătura cu medicul instituţiei unde lucrez, am vorbit şi cu medicii de la DSP prin telefon şi mi s-a spus că mă pot trata acasă, deoarece am o formă uşoară, Paracetamol, vitamine, tot felul", a povestit bărbatul.