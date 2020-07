România, pe urmele Italiei?! Medicul Virgil Musta:”Mi-e frică să nu ajungem cu oameni decedați pe străzi sau pe holurile spitalelor!”

Medicul spune că, în acest moment, există o degringoladă în societate, din cauza numeroaselor conspirații existente și a propagării ideii că virusul chiar nu există. „Eu în general am fost optimist și consider că încă mulți oameni sunt de partea celor care se protejează, doar că la ora actuală există o degringoladă în societate și, dacă observați, deja foarte multă lume nu mai știe ce să facă și nu respectă regulile, cred că unii și de rușine că li se atrage atenția: ”Cum? Dar tu chiar crezi în așa ceva?” Lucru care este foarte, foarte grav. Văzând evoluția în ultimele zile a pandemiei, sunt puțin optimist în viitorul nostru apropiat. În viitorul îndepărtat, consider totuși că trebuie să ne regrupăm și să revenim la măsurile necesare pentru a ține sub control pandemia”, a mai spus Virgil Musta.

Aproape 800 de cazuri de coronavirus, în ultimele 24 de ore

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, joi, la 35.802 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 799 de noi îmbolnăviri din 18.986 de teste efectuate, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienţi vindecaţi şi 2.286 de pacienţi asimptomatici, externaţi la 10 zile după depistare.