Metrorex, anunț important în privința circulației trenurilor de metrou. Ce schimbări semnificate vor avea loc începând din toamnă

Metrorex anunţă modificări în circulaţia trenurilor de metrou. Iată ce trebuie să știe călătorii.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 15:32 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 16:17
Modificări în circulaţia trenurilor de metrou

Metrorex informează publicul călător, printr-un comunicat de presă, că vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă.

Metrorex, anunț pentru călători. Ce schimbări vor fi la mersul trenurilor de metrou

Începând cu 1 septembrie 2025, conform news.ro, circulaţia trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 se va desfăşura cu transbordare la Jiului, staţie la care, pentru a continua călătoria, pasagerii se vor îmbarca în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Aceste modificări sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de interconectare între cele două magistrale, care impun închiderea firului 2 de circulaţie între staţiile 1 Mai şi Jiului şi circularea în ambele sensuri pe celălalt fir.

Modificările de trafic sunt determinate de avansarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va asigura o legătură directă între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni.

Totodată, Metrorex anunţă reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe alte două magistrale importante. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) şi pe Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny), în perioada 8 septembrie – 31 decembrie 2025, intervalul de circulaţie se reduce de la 7 la 6 minute în zilele lucrătoare (luni – vineri) şi de la 10 la 9 minute în weekend şi în zilele de sărbători legale.

„Mulţumim călătorilor noştri pentru înţelegere şi asigurăm că echipele implicate depun toate eforturile pentru desfăşurarea lucrărilor într-un mod eficient şi în condiţii de siguranţă”, mi precizează Metrorex.

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni" este declarat de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta răspunde nevoilor de mobilitate ale persoanelor prin extinderea reţelei de transport trans-european şi va contribui semnificativ la creşterea accesibilităţii zonei de nord a Capitalei.

