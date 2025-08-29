Metrorex, anunț important în privința circulației trenurilor de metrou. Ce schimbări semnificate vor avea loc începând din toamnă

Metrorex anunţă modificări în circulaţia trenurilor de metrou. Iată ce trebuie să știe călătorii.

Metrorex informează publicul călător, printr-un comunicat de presă, că vor avea loc modificări în circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străuleşti, ca urmare a lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă.

Citește și: Motivul pentru care jandarmii înarmați au împânzit stațiile de metrou. Ce se întâmplă de fapt în București

Metrorex, anunț pentru călători. Ce schimbări vor fi la mersul trenurilor de metrou

Începând cu 1 septembrie 2025, conform news.ro, circulaţia trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 se va desfăşura cu transbordare la Jiului, staţie la care, pentru a continua călătoria, pasagerii se vor îmbarca în trenul de la linia vecină, pe sensul dorit.

Articolul continuă după reclamă

Aceste modificări sunt necesare pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de interconectare între cele două magistrale, care impun închiderea firului 2 de circulaţie între staţiile 1 Mai şi Jiului şi circularea în ambele sensuri pe celălalt fir.

Citește și: Programul Metrorex de Paște 2025. Cum circulă metroul în noaptea de Înviere și în zilele libere

Modificările de trafic sunt determinate de avansarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, care va asigura o legătură directă între Gara de Nord şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni.

Citește și: Metrorex a propus scumpirea călătoriei de la 1 ianuarie 2025. Cât ar urma să coste și când a avut loc ultima ajustare tarifară

Totodată, Metrorex anunţă reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe alte două magistrale importante. Astfel, pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) şi pe Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny), în perioada 8 septembrie – 31 decembrie 2025, intervalul de circulaţie se reduce de la 7 la 6 minute în zilele lucrătoare (luni – vineri) şi de la 10 la 9 minute în weekend şi în zilele de sărbători legale.

Citește și: Nouă magistrală de metrou în Capitală! Va avea 13 stații și o investiție de 3,5 miliarde euro. Zonele conectate și amplasarea

„Mulţumim călătorilor noştri pentru înţelegere şi asigurăm că echipele implicate depun toate eforturile pentru desfăşurarea lucrărilor într-un mod eficient şi în condiţii de siguranţă”, mi precizează Metrorex.

Citește și: Motivul pentru care trenurile de metrou circulă mai rar pe magistrala 2 din Capitală. Ce s-a întâmplat astăzi

Proiectul „Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni" este declarat de utilitate publică şi de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta răspunde nevoilor de mobilitate ale persoanelor prin extinderea reţelei de transport trans-european şi va contribui semnificativ la creşterea accesibilităţii zonei de nord a Capitalei.

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro