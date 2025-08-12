Jandarmeria Română a explicat motivul pentru care mai multe echipaje patrulează la stațiile de metrou din București. Iată despre ce este vorba și cum au reacționat oamenii când au aflat adevărul.

După ce numărul de jandarmi înarmați de la stațiile de metrou din București a crescut semnificativ în ultimele zile, Jandarmeria Română a oferit o explicație în mediul online, în încercarea de a-i liniști pe călătorii care au început să fie sceptici din acest motiv.

Postarea oficialilor nu doar că a ajuns rapid la un număr peste 6 000 de aprecieri și la peste 1 700 de comentarii, ci i-a și amuzat în cele din urmă pe cei care au citit întreg mesajul.

Descoperă în rândurile de mai jos care este explicația numărului tot mai mare de jandarmi înarmați de la gurile de metrou din Capitală și ce reacții au avut românii după ce au aflat adevărul!

Motivul pentru care jandarmii înarmați au împânzit stațiile de metrou. Ce se întâmplă de fapt în București

Călătorii care obișnuiesc să călătorească cu metroul din București au observat mai multe echipe de jandarmi pregătite de intervenție în subteran, iar zvonurile cu privire la prezența lor au început să se înmulțească rapid. Totuși, pentru a elimina toate speculațiile, oamenii legii au decis să vină cu un punct de vedere public, oferind o explicație clară asupra întregii situații.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță.

„Bine, dar de ce sunt așa echipați?” – suntem întrebați.

Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili.” au scris reprezentanții instituției pe pagina de Facebook oficială a Jandarmeriei Române.

Iată și postarea:

„Bună inițiativa și sperăm să-i vedem cât mai des. Dau un sentiment de siguranță!”, „Foarte bine că sunt prezenți... ar trebui în toate stațiile de metrou”, „Când vezi așa băieți îți fac ziua mai frumoasă. Dar vin și vă întreb: de ce nu au fost scoși mai demult să ne ofere siguranța, pe lângă că ne-ați privat de un zâmbet și o zi frumoasă? Mă gândesc că dacă aveam parte de siguranța asta, acum 30 de ani +, azi totul ni se părea o normalitate. Doar zic” sunt doar câteva dintre reacțiile celor care au apreciat prezența oamenilor legii.

„Gata, nu va mai fi nicio crimă, toți infractorii vor veni lângă ei ca să comită ilegalități și se vor preda! Eu deja când îi văd mă duc la ei nesilit de nimeni să mă legitimez! Stau exact unde vindeau mămăițele pătrunjel!” , „Prezenta lor este inutila. Scopul este altul” sunt și două dintre comentariile ale celor care nu au fost prea încântați de cele văzute.