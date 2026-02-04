O companie canadiană ce face explorări la noi în țară a făcut o descoperire impresionantă în România! Peste ce zăcăminte uriașe a dat.

Recent, o companie canadiană ce a obținut ân 2022 autorizația de a realiza lucrări de explorare în România a publicat un raport cu rezultatele obținute. Din informațiile obținute și din mostrele prelevate a ieșit la iveală faptul că s-au descoperit minerale rare în țara noastră. Este vorba despre zăcăminte mari, pline cu materiale extrem de valoroase. Unde se întinde zona și ce au descoperit specialiștii? Descoperă mai multe în rândurile de mai jos.

Minerale rare descoperite în România! Ce zăcăminte mari a găsit o companie canadiană ce face explorări în țara noastră

Compania canadiană Leading Edge Materials a dezvăluit faptul că în perimetrul de minereu polimetalic Bihor Sud au fost descoperire minerale extrem de rare și valoroase, precum uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb sau zinc. Acest lucru a fost confirmat de datele geologice obținute de specialiștii respectivei companii canadiene, dar și de mostrele prelevate, ce au scos la iveală o mineralizare extinsă su sulfuri polimetalice (cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc), dar și prezența oxidului de uraniu asociat cu roci silicifiate.

Citește și: A fost descoperită cea mai mare mină de aur din lume. Unde se află și ce spun geologii despre noua descoperire

Articolul continuă după reclamă

Această zonă bogată din punct de vedere al minereurilor capătă așadar potențial economic important. Rezultatele sunt încurajatoare și ar putea duce la extinderea explorărilor. Informațiile acumulate până în prezent indică faptul că în zona cu Valea Leucii, Dibarz și Avram Iancu este o mineralizare atât de puternică încât ar forma un sistem mineralizat de până la 6 kilometri pe direcția nord-sud și pe direcția est-vest.

Compania canadiană menționată are licența de explorare pentru perimetrul de minereu polimetalic și molibden Bihor Sud încă din anul 2022.

„Dovezile se acumulează în favoarea unei mineralizații de mare amploare între Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, oferind o bază solidă pentru explorări suplimentare și pentru potențialul de resurse.

Nivelurile și tonajele istorice din zonă demonstrează o perspectivă comparabilă, pe care sperăm să o valorificăm, beneficiind de finalizarea Raportului Persoanei Competente, de atragerea unor noi investiții direct în proiect și de un program de explorare revigorat și bine direcționat”, spune CEO-ul Kurt Budge, potrivit antena3.ro.

„Odată cu recenta modernizare a uzinei de procesare Feldioara, asigurarea unor noi surse interne de uraniu a devenit strategic importantă pentru obiectivele de independență energetică ale României. Istoria arată contribuția trecută a mineritului de la Avram Iancu, iar potențialul ca această zonă să producă din nou și să servească acestei priorități naționale rămâne”, mai precizează Kurt Budge în raport.