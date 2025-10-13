A fost descoperită cea mai mare mină de aur din lume. Unde se află și ce spun geologii despre noua descoperire

Geologii au descoperit cea mai mare mină de aur din lume și sunt surprinși că un asemenea zăcământ a fost ascuns sub pământ atâta timp.

Oamenii de știință au făcut o descoperire uluitoare. Un zăcământ de aur estimat la o avere uriașă a fost descoperit într-o mină auriferă.

Mina de aur, care este acum cea mai mare mină de aur descoperită de geologi, se află în China. Această mină ascunde cel mai mare depozit de aur din câte s-au descoperit vreodată.

Cel mai mare zăcământ de aur din lume tocmai a fost descoperit

Estimările geologilor arată că zăcământul de aur se află la o adâncime de aproape 3 kilometri adâncime. Cantitatea de aur care s-ar putea ascunde acolo este de aproximativ 1.100 de tone sau chiar mai mult.

Această descoperire uriașă le arată experților să aurul aflat la adâncime este unul de calitate superioară. Depozitul aurifer din China este uriaș, mai mult decât se așteptau geologii.

Experții au dezvăluit că descoperirea a fost făcută sub un câmp aurifer din Wangu, din provincia Hunan. O echipă de geologi a descoperit în acest câmp peste 30 de locații cu aproximativ 330 tone de aur, la o adâncime de peste 2 kilometri, situat sub câmpul aurifer din Wangu, Pingjiang.

Modelele 3D pe care le-au dezvoltat ulterior pentru a mapa mina de aur arată că acolo s-ar putea ascunde, de fapt, peste 1.100 de tone de aur. Dacă aceste modele corespund într-adevăr cu realitatea, atunci zăcământul de aur descoperit ar putea fi estimat la aproximativ 83 miliarde de dolari.

Descoperirea geologilor mai arată că modelele 3D le indică faptul că de pe fiecare metru pătrat s-ar putea escava aproximativ 138 grame de aur, ceea ce, adunat, cumulează la o cantitate uriașă de aur.

Geologii spun că noua sursă auriferă este mult mai mare decât mina din Africa de Sud, din mina de aur South Deep, acolo unde au fost descoperite 1.025 de tone de aur, potrivit Mining Technology.

Minele de aur din Indonezia, Noua Guinee, Rusia și Chile constitute top 5 cele mai importante locații aurifere din lume.

Minele de aur The Carlin Trend și Cortez din Nevada sunt pe locul 6, respectiv 10 în lume, ca mărime.

Istoria ne arată că până acum s-au minat în lume peste 233.000 de tone de aur și tot acest aur se găsește în continuare în lume sub mai multe forme. Aproximativ două treimi din acest aur a fost minat începând cu 1950. China este deja cunoscută ca fiind o producătoare de top când vine vorba de minereuri de aur, contribuind cu 10% din producția globală de aur, potrivit publicației Popular Mechanics.

Noua descoperire a geologilor a dus la creșterea aurului imediat. Asta arată că 28 grame de aur costă acum 2.700 de dolari, potrivit CCN.

