Ministrul Educaţiei, declarații în exclusivitate la Observator, înaintea moțiunii din Parlament: „Acest ministru a salvat salarii”

„Acest ministru a salvat salariile și bursele oamenilor din sistem până la sfârșitul anului, a evitat tăierile de salarii și de dat oameni afară.”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Septembrie 2025, 09:24 | Actualizat Luni, 15 Septembrie 2025, 10:37
Ministrul Educației a vorbit în direct, la Observator despre demisia pe care i-o cer sindicaliștii, dar și opoziția din Parlament, precum și despre starea învățământului din România, la finalul primei săptămâni din anul școlar.

Ministrul Educaţiei a făcut declarații în exclusivitate la Observator, înaintea moțiunii din Parlament. Ce a dezvăluit

În timp ce sindicatele se pregătesc pentru greva generală, iar luni, în Parlament, este dezbătută moțiunea simplă pe educație, ministrul Daniel David a explicat că nu are în plan să renunțe la funcție.

„Eu nu am fost pus ministru de către sindicate, ca să ne înțelegem. Un ministru pleacă în trei situații. Când îl trimite Parlamentul acasă, împreună cu Guvernul. Când îl trimite premierul acasă sau partidul care l-a susținut sau când decide prin demisie că plecarea lui face un bine, eu așa cred că ar trebui să facă fiecare ministru, nu lui personal, ci sistemului. Deocamdată, acest ministru a salvat salariile și bursele oamenilor din sistem până la sfârșitul anului. A evitat tăierile de salarii și de dat oameni afară. (...) Pentru sindicate, da, rămâne o opțiune (n.r. greva generală). Văd că sunt încă unii, nu foarte mulți, dar sunt în faza de boicot, proteste, grevă. Totdeauna trebuie să te întrebi însă care-i scopul. Nici eu nu sunt mulțumit de modul în care reacționăm la criză, modul în care arată sistemul de educație. Adică nu putem să spunem că avem un ministru mulțumim de aceste măsuri și de educație și niște sindicate nemulțumite, nu.” - Daniel David, ministrul Educației

Daniel David se declară nemulţumit de cum arată sistemul nostru de educaţie și a anunțat că bursele de performanţă ale elevilor, dar şi bursele tăiate de la studenţi ar putea reveni în sistem de anul viitor.

"Pentru cele de performanță, nu am avut în acest an buget suficient, nici după toate măsurile luate pentru a le putea acoperi, dar în zona performanței am păstrat. Premiile, măcar, la Olimpiade am reușit să le păstrăm. (...) Așa că, dacă am fost primii, va trebui să fim tot primii care întoarcem unele măsuri. Iar printre măsurile pe care le întoarcem, da, bursele pentru performanță și în zona studenților, bursele sunt importante.”, a declarat ministrul Educației pentru Observator Antena 1.

Informat în direct, în discuția cu Mădălina Iacob, despre cazuri punctuale în care se face școală în trei schimburi, Daniel David a invitat părinții copiilor vizați să se adreseze Ministerului, subliniind ilegalitatea acestui tip de program.

"Ca ministru, nu pot spune decât că este ilegal să funcționeze o școală în trei schimburi. Dacă există această problemă... Trebuie să fie semnalată de către părinți sau de către cineva, către Inspectorat și dacă Inspectoratul nu reacționează, către Minister. Nu vreau să discut ceva ce este în afara legii, ca să-i găsesc o justificare. Vreau să mi se facă o sesizare, către Inspectorat prima dată, și după aceea discutăm. Este ilegal să ai școală în trei schimburi. Nu știu, dacă părinții sunt nemulțumiți, pot să aducă discuția la nivel de Minister. Dar nu știam soluția Inspectoratului, acum mi-o spuneți, o să o verific și eu, dar, încă o dată, prin lege, nu poți să ai școală în trei schimburi", a declarat Daniel David la Observator.

Ministrul Educației a declarat și că intenționează să reglementeze sistemul homeschooling în România.

„Trebuie discutat și văzut cum implementăm acest sistem. Există în toate țările vestice, în toate țările moderne. Miza mea principală rămâne un sistem public puternic, în care actorii educației să obțină performanță și să fie mulțumiți. (...) Eu vreau un sistem public, sănătos, normal, focalizat pe copii. În care și profesorii să se simtă bine, iar părinții să fie mulțumiți. (...) Nu văd homeschooling-ul ca un sistem pe scară largă, dar cei care doresc ar trebui să aibă acces la el.” - Daniel David, ministrul Educației

